مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

واجهت مرسيدس عدّة كبوات خلال أوّل يومَين من التجارب في البحرين، حيث خسر سائقاها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس الكثير من الوقت وكشفا عن وجود مشكلة سوء استقرار للقسم الخلفيّ من السيارة.

بالرغم من أنّ مرسيدس أكملت اليوم الأخير من التجارب من دون متاعب كبيرة، فإنّ الفريق أنهى التجارب في قاع ترتيب المسافات المقطوعة.

وأكمل هاميلتون التجارب بخامس أسرع الأزمنة، لكنّه كان أبطأ بأكثر من ثانية من أفضل أزمنة ماكس فيرشتابن الأسرع لصالح ريد بُل.

وبالرغم من أنّ ريد بُل نفت أنّها المرشّحة الأوفر حظًا للموسم الجديد، قال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس في نهاية التجارب أنّ بيانات الفريق أثبتت أنّه يتأخّر على صعيد الوتيرة.

وقال حيال ذلك: "حقّقنا بعض التقدّم على صعيد التوازن بكميّة وقود عالية وأصبح سلوك السيارة مُتوقّعًا أكثر لكن يُمكننا أن نلاحظ من خلال البيانات التي جمعناها على مدار الأيّام القليلة الماضية أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل على صعيد وتيرة السباق".

وأضاف: "لكنّ الصورة محيّرة أكثر من ناحية اللفّات السريعة، لم نكسب الكثير ونحتاج لمراجعة مقاربتنا كون الكثير من السيارات كانت أمامنا اليوم".

وأكمل: "واجهنا مشاكل في التجارب الشتويّة في الأعوام الأخيرة وتمكّنا من تحقيق تقدّم جيّد قبل السباق الأوّل، لكن ربّما لن يُجدي ذلك هذه المرّة".

ثمّ تابع: "لا تفصلنا فترة طويلة حتّى عودتنا إلى هنا من أجل السباق، لذا خطّطنا لبرنامج للعمل على محاولة فهم بعض مشاكلنا ولن نترك أيّ جانب من دون العمل عليه لإيجاد بعض السرعة الإضافيّة على مدار الأيّام العشرة المقبلة".

وأمضت مرسيدس اليوم الأخير في العمل على إعدادات المسافات الطويلة مع بوتاس في الفترة الصباحيّة قبل أن يُكمل هاميلتون سلسلة من الطلعات المتنوّعة مساءً.

وبالرغم من استخدامها تركيبة "سي5" الألين، عانى هاميلتون لمجاراة وتيرة فيرشتابن سائق ريد بُل.

وقال البريطاني: "حقّقنا بعض التقدّم اليوم، لكنّنا لا نزال بعيدين عن الموقع الذي نريده".

وأكمل: "لا يُمكنني تحديد جانب واحد، تشعر أنّنا نحتاج للتحسّن على مدار اللفّة بأكملها. أتطلّع قدمًا للعودة إلى المنافسة ووضع التركيز".