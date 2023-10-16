مرسيدس: البداية القوية لموسم 2024 أهم من التركيز على القوانين الجديدة

أكدت مرسيدس أنها ستنتقل في الموسم المقبل لتصميم جديد للسيارة، بعد أن فشلت في تصميمها "الجانب 0" لسيارتها ضمن حقبة القوانين التقنية الجديدة.

لكن ومع الانتقال إلى قوانين المحركات الجديدة بدءاً من موسم 2026، فإن الاستعداد لها سيستهلك موارد ليست بالقليلة، حيث من المتوقع أن تكون سيارات 2025 هي الأكثر قرباً لسيارات الحقبة الجديدة.

نتيجة لذلك، يرى أليسون أنه من الأفضل للفريق التركيز على بداية قوية لموسم 2024، نظراً لما سيؤثره ذلك على التصاميم التالية المقبلة.

وحين سُئِل إن كان يتفق مع تصريحات سائقه لويس هاميلتون، بأن الأشهر الستة المقبلة ستكون مفصلية لفريق مرسيدس، أجاب أليسون: "ستكون سيارة مختلفة (2024). لكننا لن نعمل على السيارة الحالية".

وأكمل: "إنه موسم جديد، من المهم بالنسبة لنا أن نبدأه بشكل قوي".

وأردف: "من غير المتوقع أن تكون سيارة 2025 مماثلة لسيارة 2024، لذا من المهم ضعفين أن تكون سيارة 2024 جيدة".

وتابع: "لأنه ومع الاقتراب من موسم 2026، فإننا سنعمل على السيارة الجديدة في 2025".

من جهة أخرى، أكد أليسون أن الفريق قادر على توقع جودة أو سوء السيارة الجديدة منذ أولى اللفات في التجارب الحرة، وذلك بناء على انطباعات وآراء السائقين.

فقال: "تحسين إمكانيات السيارة ليس بالأمر الطويل إن كانت من الأساس سيارة جيدة. وهذا هو هدفنا مع سيارة الموسم المقبل".

واختتم: "نريد أن تمنحنا السيارة الجديدة فرصاً جيدة في المنافسة حتى 2026 وما يحمله ذلك الموسم من تحديات ومفاجآت".