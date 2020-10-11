مرسيدس: الانطلاق على إطارات "ميديوم" كان ليكون "مجازفة كبيرة"

حقّق بوتاس قطب الانطلاق على حلبة نوربورغرينغ متفوّقًا على زميله هاميلتون وماكس فيرشتابن في القسم الأخير من التصفيات.

وكانت مرسيدس تتّجه للتأهّل على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات، لكنّها انتقلت إثر ذلك إلى إطارات "سوفت".

وقال هاميلتون بعد التصفيات أنّه أراد الانطلاق على إطارات "ميديوم" وشعر بأنّه كان بوسعه العبور إلى القسم الثالث عليها، لكنّه وثق في قرار الفريق بتغيير التركيبة.

وقال توتو وولف مدير الفريق حيال ذلك القرار لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمّ التباحث في ذلك خلال الاجتماع، وكان من الواضح أنّ إطار سوفت هو الأنسب لبدء السباق عليه، اتّفق لويس مع ذلك".

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وأضاف: "يعود ذلك إلى أنّه عند الانطلاق على إطارات "ميديوم" فإنّك ستخسر ثلاثة إلى أربعة أمتار في مواجهة إطارات سوفت، وجميع منافسيه على إطارات سوفت".

وأردف: "لذا من غير المنطقيّ الإقدام على مجازفة كبيرة هكذا. من الواضح أن لا أحد تأهّل على إطارات ميديوم في القسم الثاني، لذا كان ليُواجه ضعفًا في اللفّات القليلة الأولى".

وأكمل: "لا يريد لويس التواجد في المركز الثاني أو أسوأ من ذلك. لهذا السبب دائمًا ما تكون الاستراتيجيّة البديلة منطقيّة، لا يريد مجرّد اتّباع السيارات الأخرى أمامه".

ويتحضّر الجميع لسباقٍ صعب على صعيد استراتيجيّة الإطارات بالنظر إلى عدم إكمال أيّة محاكاة للسباق.

لكنّ وولف قال أنّ مرسيدس ستتأقلم مع الوضع، وذلك في ظلّ توقّع إمكانيّة انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار مجدّدًا.

وقال وولف: "لسنا في منطقة مظلمة جدًا، يتمحور الأمر أكثر حول التأقل مع وضعٍ جديد والعمل بقدر بيانات أقلّ، وقبول أنّنا سنتعلّم مع تبلور الوضع أكثر في السباق".

وأضاف: "يعتقد الجميع بأنّ إطارات سوفت جيّدة لبدء السباق عليها، وسنرى ماذا سيحدث، سواءً وقفتان أم وقفة صيانة واحدة".