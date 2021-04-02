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مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

قال الصانع الألماني مرسيدس أنّ انتقاله إلى تصميم سيارة ذات زاوية انحناء أمامي عالية هذا العام لتجاوز خسائر الارتكازيّة سيتسبّب في تضييع موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

تشتبه مرسيدس في أنّ قوانين الفورمولا واحد الانسيابيّة الجديد أضرّت بالسيارات ذات زاوية الانحناء الأماميّ المنخفضة أكثر من الأخرى ذات الزاوية العالية.

كما تعتقد زبونتها أستون مارتن، التي تتبنّى ذات المفهوم التصميمي، أنّ تقلّب الأداء نتيجة تغييرات الأرضيّة يصل إلى مستوى الثانية في اللفّة.

وفي حين أنّ هناك مجالًا لمرسيدس وأستون مارتن لرفع القسم الخلفيّ من سيارتَيهما لاستعادة بعض الارتكازيّة، فإنّ بلوغ مستويات عالية مثل ريد بُل مستحيل.

إذ لا يتطلّب ذلك تصميمًا جديدًا بالكامل لنظام التعليق الخلفي، وهو ما يُمنع وفق القوانين الحاليّة، بل سيُجبر الفريقَين على بدء العمل على منصّتيهما الانسيابيّتين من الصفر.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق أنّ ذلك سيتطلّب عدّة أشهر للعودة أصلًا إلى مستويات الارتكازيّة الحاليّة، ما يعني خسارة البطولة بحلول تلك المرحلة.

وقال حيال ذلك: "لدينا سيارة يُمكنها الفوز بالبطولة لو اتّخذنا بعض القرارات الذكيّة عليها، والقيام ببعض العمل عليها وتشغيلها بشكلٍ جيّد على مدار العام بأكمله".

وأكمل: "لكن سواءً كان ذلك زاوية عالية أو منخفضة فإنّه ليس بوسعنا فعل أيّ شيء حيال ذلك الآن. بالتأكيد لا يُمكننا القول أنّنا سنرفع السيارة بـ 30 ملم والعمل هكذا، كون ذلك سيُضيّع بطولة هذا الموسم. سنخسر الكثير بفعل ذلك، فقط للتعافي أصلًا وذلك غير عملي".

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من جانبه قال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أنّ وضع نظام التعليق الخلفي يجعل من اتّباع زاوية عالية أمرًا مستحيلًا.

وقال حيال ذلك: "هذه المرّة الأولى في أعوامي الـ 24 في البطولة التي نقوم فيها بالمصادقة على نظام تعليق للموسم بأكمله بسبب قوانين كورونا".

وأضاف: "لا يُمكنك تغييره إلّا لو استخدمت مفتاحَي تطوير عليه. لذا حتّى لو أردنا اعتماد ارتفاع 150 ملم في الخلف فلا يُمكننا ذلك".

وقال شوفلين أنّه في حين أنّ الأدلّة تشير إلى أنّ القوانين الجديدة رجّحت كفّة السيارات ذات الزاوية العالية، إلّا أنّه لا فائدة في تضييع مرسيدس للوقت في القلق إزاء ذلك.

وقال حيال ذلك: "هل أثّرت هذه القوانين على السيارات ذات الزاوية المنخفضة؟ قد يكون ذلك ما حدث بالفعل".

وأكمل: "أعلم أنّ ريد بُل فازت بالسباق الأخير في 2020، لكنّنا كنّا في الأمام بشكلٍ عام نهاية العام الماضي ولم يعد الأمر كذلك".

واختتم بالقول: "لذا إمّا أنّنا تلقينا ضربة أكبر من القوانين، أو أنّه كانت لديهم وتيرة تطوير أسرع منذ تطبيق تغييرات القوانين. ذلك هو الوضع".

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