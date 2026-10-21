فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

مرسيدس: "استعنا بأفراد لم ينفذوا توقفاً فعلياً في منطقة الصيانة منذ 15 عاماً"

مع تأثير روزنامة الفورمولا 1 المزدحمة على أفراد الفرق، اضطرت مرسيدس إلى الاستعانة ببدلاء لتنفيذ توقفات الصيانة في جولة سنغافورة.

منشور: 21-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: بيتر فوكس

كشفت مرسيدس أن بعض أفراد طاقم الصيانة لديها خلال جائزة سنغافورة الكبرى نفذوا أول توقفات صيانة فعلية لهم في الفورمولا 1 منذ 15 عاماً.

حيث اختتمت الفورمولا 1 مؤخراً أول سلسلة من ثلاث جولات متتالية، وفقاً للروزنامة المقررة مبدئياً، ضمن المراحل الختامية لموسم 2026 المكون من 23 جولة، وذلك عبر تسلسل شاق شمل أذربيجان وماليزيا وسنغافورة.

وخرج متصدر البطولة كيمي أنتونيللي من هذه الجولات الثلاث المتتالية دون تحقيق أي فوز، لكنه عزز تقدمه على زميله وصاحب المركز الثاني حالياً جورج راسل في الترتيب العام، بعدما ارتفع الفارق من 81 إلى 102 نقطة.

وفي الوقت نفسه، سجلت فيراري نقاطاً أكثر بقليل من مرسيدس، لكنها لا تزال متأخرة بفارق 134 نقطة في ترتيب بطولة الصانعين.

وفي ظل هذه الظروف، تسعى مرسيدس إلى الحفاظ على مستواها التشغيلي، حتى مع معاناة أفراد فريقها من ظروف العمل.

وقال برادلي لورد، نائب مدير فريق مرسيدس، خلال برنامج "راديو السهام الفضية الجديد": "من الواضح أن بطولة السائقين تمثل جزءاً من الصورة بالنسبة إلى الفريق، لكن الأهم أننا خسرنا بعض الأفضلية أمام ريد بُل وفيراري في آخر جولتين ضمن بطولة الصانعين. لدينا أفضلية مريحة، لكن لا شيء حُسم على الإطلاق، وكل ما نحتاج إليه هو التركيز على إيصال السيارتين إلى خط النهاية في أعلى مركز ممكن. أعلم أن هذا يبدو كلاماً عادياً للغاية، لكنه عملنا في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

"أود أيضاً الإشارة إلى الحفاظ على الفاعلية التشغيلية والسلاسة اللتين أظهرناهما خلال الجولات الثلاث المتتالية الأخيرة، والتي كانت على الأرجح الأكثر تطلباً من بين السباقات الثلاثة من حيث الظروف داخل المرآب ودرجات الحرارة والرطوبة وكل ما عدا ذلك. ففي سنغافورة، وحتى مع إجراء تغييرات على طاقم الصيانة، كما تعلمون، كان لدينا أفراد في الطاقم لم ينفذوا توقف صيانة فعلياً منذ 15 عاماً، واستُعين بهم بدلاً من آخرين بسبب الإصابات وأمور من هذا القبيل، ومع ذلك كنا أسرع فريق في وقفات الصيانة، ونفذنا أسرع توقف للأسبوع الثاني على التوالي".

"هذا يوضح المستوى الذي يعمل به الفريق من الناحية التشغيلية، وهو أمر مشجع حقاً مع اقترابنا من المرحلة الصعبة للغاية، والعمل الشاق فعلياً في نهاية الموسم، بما يتضمنه من رحلات طويلة بعيداً عن المنزل والعائلة. إننا نعمل بمستوى مرتفع للغاية بالفعل. وكان ذلك إنجازاً يستحق الإشادة به بالنسبة إلى الفريق داخل المرآب وطاقم توقفات الصيانة، إذ نجحوا في تنفيذ تلك التوقفات بإتقان في كل سباق نستطيع فيه تحقيق ذلك".

وكان أداء مرسيدس في توقفات الصيانة متفوقاً على جميع منافسيها حتى الآن هذا الموسم، إذ نفذت أسرع عملية لتغيير الإطارات في ثمانية من أصل 17 سباق جائزة كبرى، وفقاً للوقت المستغرق في ممر الصيانة.

وتتقاسم فيراري وآودي المركز الثاني بثلاثة أزمنة هي الأسرع لكل منهما. وفي الطرف الآخر من الترتيب، لم يتمكن فريق كاديلاك الجديد من دخول قائمة أسرع عشرة توقفات إلا خلال جائزة كندا الكبرى، عندما سجل سادس أسرع توقف، وفي إيطاليا، حيث لم تُنفذ سوى تسع عمليات توقف للصيانة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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