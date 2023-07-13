مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

القفزة الكبيرة التي حققتها مكلارين في جائزتي النمسا وأستراليا، بعد تحديثاتها المستوحاة بنسبة كبيرة من تصميم جانب سيارتي ريد بُل وأستون مارتن، دفعت المنافسين للتفكير في سلوك مثل هذا الاتجاه.

وبينما كانت مرسيدس تصرّ ولفترة طويلة على أن تصميم جانب السيارة وتعديلات الهيكل ليست أساسية في صناعة الفارق، لكن المنافسين بدؤوا بكسب المزيد من الأداء عبر تعديلات لتلك النواحي.

وكانت السهام الفضية قد انتقلت نحو تصميم أكثر تشابهاً مع تصميم جانب سيارة ريد بُل منذ جولة موناكو، لكنها لم تضغط كثيراً باتجاه ذلك التصميم كما فعلت الفرق الأخرى.

لكن وفقاً لمدير الفريق، توتو وولف، فإن ذلك يعود إلى أنه وحين جرّبت مرسيدس تصميم ريد بُل ضمن نفق الهواء، لم تجد أية فوائد حقيقية، بل على العكس، باتت السيارة أكثر سوءاً.

حيث يرى بأن الطريقة التي اتبعتها مكلارين قد تمثل حلاً مناسباً، حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب عدم اتباع تصميم مماثل لسيارة ريد بُل كما فعلت الفرق الأخرى: "قمنا بتجربة ذلك في نفق الهواء بالفعل، لنرى إن كانت هناك فوائد قد تتيح لنا كسب المزيد من الأداء".

وأكمل: "كما أن الانخفاض في الارتكازية كان كبيراً للغاية. لذا ذلك لم يكن أمراً نريد المواصلة فيه بتلك الطريقة خلال بداية الموسم".

وأردف: "هل سنقوم بتغيير الاتجاه التصميمي؟ أعتقد أن لدينا مجموعة من أهم خبراء الانسيابية بقيادة جايمس أليسون وأنا واثق من أنهم سيدرسون الاتجاه الذي اتبعته مكلارين".

من جهة أخرى، عاد وولف للتأكيد مجدداً على أن المفتاح الأساسي لكسب المزيد من الأداء بالنسبة لـ مرسيدس هو تحسين الأرضية، بدلاً من التركيز على جوانب السيارة.

مقارنة جانحي مرسيدس تصوير: جورجيو بيولا