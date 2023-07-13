اشترك
السابق / ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز التالي / فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

قالت مرسيدس بأن أولى الاختبارات لجانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية مقارنة بالتصميم الأساسي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولويس هاميلتون، مرسيدس

القفزة الكبيرة التي حققتها مكلارين في جائزتي النمسا وأستراليا، بعد تحديثاتها المستوحاة بنسبة كبيرة من تصميم جانب سيارتي ريد بُل وأستون مارتن، دفعت المنافسين للتفكير في سلوك مثل هذا الاتجاه.

وبينما كانت مرسيدس تصرّ ولفترة طويلة على أن تصميم جانب السيارة وتعديلات الهيكل ليست أساسية في صناعة الفارق، لكن المنافسين بدؤوا بكسب المزيد من الأداء عبر تعديلات لتلك النواحي.

وكانت السهام الفضية قد انتقلت نحو تصميم أكثر تشابهاً مع تصميم جانب سيارة ريد بُل منذ جولة موناكو، لكنها لم تضغط كثيراً باتجاه ذلك التصميم كما فعلت الفرق الأخرى.

لكن وفقاً لمدير الفريق، توتو وولف، فإن ذلك يعود إلى أنه وحين جرّبت مرسيدس تصميم ريد بُل ضمن نفق الهواء، لم تجد أية فوائد حقيقية، بل على العكس، باتت السيارة أكثر سوءاً.

حيث يرى بأن الطريقة التي اتبعتها مكلارين قد تمثل حلاً مناسباً، حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب عدم اتباع تصميم مماثل لسيارة ريد بُل كما فعلت الفرق الأخرى: "قمنا بتجربة ذلك في نفق الهواء بالفعل، لنرى إن كانت هناك فوائد قد تتيح لنا كسب المزيد من الأداء".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "كما أن الانخفاض في الارتكازية كان كبيراً للغاية. لذا ذلك لم يكن أمراً نريد المواصلة فيه بتلك الطريقة خلال بداية الموسم".

وأردف: "هل سنقوم بتغيير الاتجاه التصميمي؟ أعتقد أن لدينا مجموعة من أهم خبراء الانسيابية بقيادة جايمس أليسون وأنا واثق من أنهم سيدرسون الاتجاه الذي اتبعته مكلارين".

من جهة أخرى، عاد وولف للتأكيد مجدداً على أن المفتاح الأساسي لكسب المزيد من الأداء بالنسبة لـ مرسيدس هو تحسين الأرضية، بدلاً من التركيز على جوانب السيارة.

مقارنة جانحي مرسيدس

مقارنة جانحي مرسيدس

تصوير: جورجيو بيولا

 

المشاركات
التعليقات

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

أحدث الأخبار

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً" فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى

ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك