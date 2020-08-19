مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

اعترف جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس أن نافذة زمنية قصيرة أُتيحت خلال السباق كانت لتمنح بوتاس فرصة التقدم على سائق ريد بُل إن دخل منصة الصيانة، لكن السهام الفضية لم تستغلّ الفرصة، واضطر الفنلندي للاكتفاء بالمركز الثالث.

قدم بوتاس انطلاقة ضعيفة من المركز الثاني خلال السباق، ليتجاوزه فيرشتابن وكذلك لانس سترول سائق ريسينغ بوينت.

وخسر وقتاً، إضافةً لاستهلاك إطاراته وهو يشق طريقه ليتجاوز سترول، قبل أن يحصر تركيزه على ملاحقة فيرشتابن أمامه.

حيث قال فاولز في فيديو نشرته مرسيدس: "حالما عاد فالتيري إلى المركز الثالث، كنا نقيّم خياراتنا، ولم يكن أمامنا إلا اثنان في الحقيقة".

وأكمل: "الأول، أن نبقى لفترة أطول ونجبر فيرشتابن على إجراء وقفة صيانة مبكرة، ومن ثمّ البقاء لفترة أطول، ومن ثم الدخول والخروج من المنصة، لتجاوزه على المسار".

وتابع: "الثاني أن ندخل إلى المنصة بسرعة، لكن لتقوم بذلك يجب أن نكون قريبين جداً، جداً من السيارة أمامك، ولم يكن هذا هو الحال ببساطة. وكانت الإطارات تتآكل ولم نكن قادرين على الاقتراب بشكل كبير من فيرشتابن".

واسترسل: "حينها كان فالتيري يحاول تخطي الزحام للوصول إلى تلك النقطة، وقد خسر بعضاً من قدرة إطاراته".

واستطرد: "خلال القسم الثاني، سنحت لنا فرصة للدخول، فرصة صغيرة للغاية. ظهرت خلال لفة واحدة فقط، وقد كان الهامش صغيراً للغاية لوضع إطارات ’ميديوم’".

واستكمل: "لكن الفرصة كانت موجودة. لقد تناقشنا حولها، وكان هناك خيار الدخول إلى خط الحظائر ولكن هناك خيارات أخرى بالبقاء لفترة أطول على الحلبة، وكان الأمر يتعلق بالموازنة بين كل ذلك".

وأضاف: "كان هناك بعض التشوّش مع العاصفة الرعدية التي كانت تحصل قريباً، ومخاوف الظروف الجوية التي قد تتقلب على الحلبة. كل تلك الأمور جعلت تلك الفرصة تفلت من أيدينا، وقررنا إبقاءه على الحلبة لفترة أطول".

وأردف: "كان خياراً خاطئاً باعتقادي، أعتقد أنه كانت لدينا فرصة الدخول المبكر للفة واحدة فقط: بحدود اللفة 39. على أي حال، قام فالتيري بعمل مذهل لمحاولة التعويض، والعودة إلى المركز الثالث".

وكان بوتاس قد استعمل الإطارات اللينة خلال توقفه الثاني والأخير، حيث كان الفريق يأمل أن يمتلك الوتيرة اللازمة لتجاوز فيرشتابن، الذي كان قد توقف قبل سبع لفات.

"في نهاية السباق عندما استعمل فيرشتابن إطارات ’ميديوم’، كان من المنطقي نوعاً ما مجاراته. كانت الحرارة قد انخفضت، والمسار بات أبرد، وشعرنا أن ذلك قد يمنحنا فرصة أفضل" قال فاولز.

وأكمل: "لكن في الحقيقة، فقد بدا أننا مع إطارات ’ميديوم’ و’سوفت’، كنا نمتلك فرصة تجاوزه".

وتابع: "مع عودة فالتيري إلى المسار، تفاجأنا بأن أزمنتنا لم تكن ضمن الإطار المطلوب، وكان على فالتيري العمل على حماية إطاراته كي لا ترتفع حرارتها".

واختتم: "أكثر مما كنا نتوقع، وفي نهاية المطاف، لم تكن الوتيرة قوية بما يكفي مع تلك الإطارات كي ننجح في التجاوز".