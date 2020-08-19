فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

المشاركات
التعليقات
مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

اعترف فريق مرسيدس للفورمولا واحد باتباع "خيار خاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الأمر الذي كلف فالتيري بوتاس فرصة تجاوز ماكس فيرشتابن إلى المركز الثاني.

اعترف جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس أن نافذة زمنية قصيرة أُتيحت خلال السباق كانت لتمنح بوتاس فرصة التقدم على سائق ريد بُل إن دخل منصة الصيانة، لكن السهام الفضية لم تستغلّ الفرصة، واضطر الفنلندي للاكتفاء بالمركز الثالث.

قدم بوتاس انطلاقة ضعيفة من المركز الثاني خلال السباق، ليتجاوزه فيرشتابن وكذلك لانس سترول سائق ريسينغ بوينت.

وخسر وقتاً، إضافةً لاستهلاك إطاراته وهو يشق طريقه ليتجاوز سترول، قبل أن يحصر تركيزه على ملاحقة فيرشتابن أمامه.

حيث قال فاولز في فيديو نشرته مرسيدس: "حالما عاد فالتيري إلى المركز الثالث، كنا نقيّم خياراتنا، ولم يكن أمامنا إلا اثنان في الحقيقة".

وأكمل: "الأول، أن نبقى لفترة أطول ونجبر فيرشتابن على إجراء وقفة صيانة مبكرة، ومن ثمّ البقاء لفترة أطول، ومن ثم الدخول والخروج من المنصة، لتجاوزه على المسار".

وتابع: "الثاني أن ندخل إلى المنصة بسرعة، لكن لتقوم بذلك يجب أن نكون قريبين جداً، جداً من السيارة أمامك، ولم يكن هذا هو الحال ببساطة. وكانت الإطارات تتآكل ولم نكن قادرين على الاقتراب بشكل كبير من فيرشتابن".

واسترسل: "حينها كان فالتيري يحاول تخطي الزحام للوصول إلى تلك النقطة، وقد خسر بعضاً من قدرة إطاراته".

واستطرد: "خلال القسم الثاني، سنحت لنا فرصة للدخول، فرصة صغيرة للغاية. ظهرت خلال لفة واحدة فقط، وقد كان الهامش صغيراً للغاية لوضع إطارات ’ميديوم’".

واستكمل: "لكن الفرصة كانت موجودة. لقد تناقشنا حولها، وكان هناك خيار الدخول إلى خط الحظائر ولكن هناك خيارات أخرى بالبقاء لفترة أطول على الحلبة، وكان الأمر يتعلق بالموازنة بين كل ذلك".

وأضاف: "كان هناك بعض التشوّش مع العاصفة الرعدية التي كانت تحصل قريباً، ومخاوف الظروف الجوية التي قد تتقلب على الحلبة. كل تلك الأمور جعلت تلك الفرصة تفلت من أيدينا، وقررنا إبقاءه على الحلبة لفترة أطول".

وأردف: "كان خياراً خاطئاً باعتقادي، أعتقد أنه كانت لدينا فرصة الدخول المبكر للفة واحدة فقط: بحدود اللفة 39. على أي حال، قام فالتيري بعمل مذهل لمحاولة التعويض، والعودة إلى المركز الثالث".

اقرأ أيضاً:

وكان بوتاس قد استعمل الإطارات اللينة خلال توقفه الثاني والأخير، حيث كان الفريق يأمل أن يمتلك الوتيرة اللازمة لتجاوز فيرشتابن، الذي كان قد توقف قبل سبع لفات.

"في نهاية السباق عندما استعمل فيرشتابن إطارات ’ميديوم’، كان من المنطقي نوعاً ما مجاراته. كانت الحرارة قد انخفضت، والمسار بات أبرد، وشعرنا أن ذلك قد يمنحنا فرصة أفضل" قال فاولز.

وأكمل: "لكن في الحقيقة، فقد بدا أننا مع إطارات ’ميديوم’ و’سوفت’، كنا نمتلك فرصة تجاوزه".

وتابع: "مع عودة فالتيري إلى المسار، تفاجأنا بأن أزمنتنا لم تكن ضمن الإطار المطلوب، وكان على فالتيري العمل على حماية إطاراته كي لا ترتفع حرارتها".

واختتم: "أكثر مما كنا نتوقع، وفي نهاية المطاف، لم تكن الوتيرة قوية بما يكفي مع تلك الإطارات كي ننجح في التجاوز".

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

المقال السابق

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

مرسيدس: حظر إعدادات التصفيات سيمنحنا المزيد من الأداء في السباقات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: حظر إعدادات التصفيات سيمنحنا المزيد من الأداء في السباقات

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020

روسي: زاركو "لم يتعمّد" التسبب بحادثة النمسا المروّعة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: زاركو "لم يتعمّد" التسبب بحادثة النمسا المروّعة

هاميلتون يُطالب بيريللي بمنح السائقين إطارات يُمكنهم التسابق بها في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُطالب بيريللي بمنح السائقين إطارات يُمكنهم التسابق بها في 2022

فيراري تؤكّد توقيعها على اتّفاقيّة الكونكورد لتوفير "الاستقرار والنموّ" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تؤكّد توقيعها على اتّفاقيّة الكونكورد لتوفير "الاستقرار والنموّ" في الفورمولا واحد

فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة

أحدث الأخبار

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

مكلارين تؤجّل العمل على خطط نفق الهواء الجديد بعام مما كان مخططًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تؤجّل العمل على خطط نفق الهواء الجديد بعام مما كان مخططًا

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

52د
2
فورمولا 1

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020

3
فورمولا 1

ألفا تاوري: تعريف الصانع في الفورمولا واحد بات "قديمًا"

4
فورمولا 1

مرسيدس: حظر إعدادات التصفيات سيمنحنا المزيد من الأداء في السباقات

5
فورمولا 1

هاميلتون يُطالب بيريللي بمنح السائقين إطارات يُمكنهم التسابق بها في 2022

أحدث الأخبار

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس اتخذت "الخيار الخاطئ" في استراتيجية سباق جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى "مستقبلًا إيجابيًا" لفيتيل في 2021

مكلارين تؤجّل العمل على خطط نفق الهواء الجديد بعام مما كان مخططًا
فورمولا 1

مكلارين تؤجّل العمل على خطط نفق الهواء الجديد بعام مما كان مخططًا

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020
فورمولا 1

تركيا تعود إلى الفورمولا واحد ضمن روزنامة مؤلفة من 17 سباقًا في 2020

ألفا تاوري: تعريف الصانع في الفورمولا واحد بات "قديمًا"
فورمولا 1

ألفا تاوري: تعريف الصانع في الفورمولا واحد بات "قديمًا"

أحدث ملفات الفيديو

تقييم جميع سائقي الفورمولا واحد في سباق جائزة إسبانيا الكبرى 26:46
فورمولا 1

تقييم جميع سائقي الفورمولا واحد في سباق جائزة إسبانيا الكبرى

مرسيدس في إسبانيا: انطلاقة بوتاس والاستراتيجيات وغيرها! 08:36
فورمولا 1

مرسيدس في إسبانيا: انطلاقة بوتاس والاستراتيجيات وغيرها!

ما هي اتفاقية كونكورد؟ 06:30
فورمولا 1

ما هي اتفاقية كونكورد؟

أجمل الصور من جائزة إسبانيا الكبرى 03:02
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إسبانيا الكبرى

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.