مرسيدس: إنهاء الموسم "كأفضل الخاسرين" ليس أمراً رائعاً
قالت مرسيدس أن التفوق على فيراري والفوز بمركزٍ ثانٍ غير متوقع ضمن ترتيب بطولة المصنّعين بحلول نهاية الموسم الجاري للفورمولا واحد، يحتل مكانة أقل أهمية بالمقارنة مع قدرة السهام الفضية على تحقيق الانتصارات في النصف الثاني من 2022.
يبدو وكأن السهام الفضية تسير على طريق التحسن المتواصل حيث حققت مرسيدس منصة تتويج مزدوجة للمرة الثانية على التوالي في المجر.
ونجح لويس هاميلتون بإكمال السباق ثانياً - حيث تعافى من مشكلة "دي آر أس" التي أعاقت تصفياته - أمام زميله جورج راسل الذي حقق قطب الانطلاق الأول في التصفيات، بينما شق ماكس فيرستابن طريقه من المركز العاشر ليفوز بالسباق.
ومع معاناة فيراري مجدداً من ضياع في الاستراتيجيات، وإنهاء سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين السادس والرابع، بات الفارق بين مرسيدس وفيراري 30 نقطة فقط ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.
وبناء على مستوى تقدم مرسيدس الحالي فقد باتت تمتلك فرصة حقيقية بالتفوق على فيراري والإنهاء بمركز الوصافة بحلول نهاية الموسم.
لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أوضح أن هذا الهدف لا يثير اهتمام السهام الفضية.
بدلاً من ذلك أكد أن المسألة الأهم هي تحقيق قفزة أخرى على صعيد الأداء والعودة إلى الانتصارات بناءً على الوتيرة الخالصة.
فقال: "المركز الثاني: أفضل الخاسرين. بالنسبة لي شخصياً، المركز الثاني أو الثالث ضمن ترتيب البطولة أمر غير مهم مقارنة بالمنافسات الفعلية في المقدمة وتطوير سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات بناءً على الوتيرة الخالصة".
وأكمل: "التفوق على فيراري، التفوق على ريد بُل والاستعداد للموسم المقبل، بدلاً من الاهتمام بمركزنا ضمن ترتيب البطولة".
تحقيق هاميلتون للمركز الثاني في المجر يعني أنه بات يمتلك منصات تتويج أكثر من لوكلير المنافس على اللقب. وهذا يُظهر مقدار تحسن مرسيدس.
لكن وولف مجدداً، أكد أن المركز الثاني لا يهمّ الفريق.
فقال: "أفضل المنافسة على الانتصارات مع منصات تتويج أقل! نحن نُبقي على تواضعنا، لكننا نسعى لتحقيق الانتصارات وليس المركز الثاني أو الثالث. لكن ما شهدناه اليوم هو خطوة للأمام".
وأكمل: "لقد كانت جولة صعبة بشكل عام، أمامنا الكثير من العمل والأمور لفهمها من أجل تحقيق قفزة كبيرة في النصف الثاني للموسم".
واختتم: "لدينا الكثير من البيانات للنظر فيها وتحليلها منذ جولة فرنسا حتى الآن، كي نبني عليها في النصف الثاني للموسم".
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مرسيدس: إنهاء الموسم "كأفضل الخاسرين" ليس أمراً رائعاً
قالت مرسيدس أن التفوق على فيراري والفوز بمركزٍ ثانٍ غير متوقع ضمن ترتيب بطولة المصنّعين بحلول نهاية الموسم الجاري للفورمولا واحد، يحتل مكانة أقل أهمية بالمقارنة مع قدرة السهام الفضية على تحقيق الانتصارات في النصف الثاني من 2022.