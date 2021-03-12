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فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

عانت مرسيدس من مشكلة مبكرة خلال الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين الشتوية لموسم 2021 في الفورمولا واحد، وذلك بعدما اضطر الفريق لتغيير علبة التروس خلال الساعة الأولى.

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

كان من المقرر إكمال فالتيري بوتاس لفات مرسيدس على سيارة "دبليو12" في الحصة الصباحية على حلبة البحرين الدولية قبل تسليم مهام القيادة لزميله لويس هاميلتون لحصة ما بعد الظهر.

لكن الفنلندي لم يتمكن سوى من إكمال لفة تحضيرية قبل اكتشاف الفريق لمشكلة مع ناقل الغيار.

وكانت مرسيدس قد وضعت حواجب الرؤية في مقدمة المرآب - والتي يُسمح بها فقط عندما تكون هنالك مشكلة على السيارة - وأكّد الفريق ضمن بيان مقتضب بأنّ هنالك مشكلة على علبة التروس.

وعلّق الفريق قائلًا: "لدينا مشكلة في نقل الغيار، وسنقوم بتغيير علبة التروس للعودة إلى الحلبة من جديد، ومن ثمّ سنقوم بتحليل المشكلة من خلال المقارنة مع علبة التروس القديمة".

هذا ومن المتوقّع أن يستغرق تغيير علبة التروس حوالي 45 إلى 60 دقيقة قبل أن يتمكن بوتاس من الخروج إلى الحلبة مجددًا، ليسجّل ذلك مشكلة مبكرة في ظل محدودية أيام التجارب هذا العام.

كما شهد صباح اليوم كشف مرسيدس عن تصميم أرضيتها الجديد، والذي أثار الاهتمام بشكل كبير خلال حدث إطلاق السيارة عندما عمد الفريق إلى إخفائه.

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جديرٌ بالذكر أنّ الفرق العشرة جميعها كانت قادرة على الخروج إلى الحلبة من أجل لفة واحدة على الأقل خلال الساعة الأولى من الحصة، إذ سجّل كيمي رايكونن سائق ألفا روميو أسرع زمن مبدئي مع دقيقة و34.686 ثانية.

فيما قطع شارل لوكلير سائق فيراري أكبر عدد من اللفات في الساعة الأولى، 17 لفة، مع سيارة عليها مجموعة مختلفة من المستشعرات الانسيابية على مؤخّرة سيارته "اس.اف21".

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