مرسيدس: أوامر الفريق في اليابان كانت لحماية هاميلتون رغم انتقاداته "بأنها لم تكن منطقية"
شددت مرسيدس على أن أوامر الفريق في سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد كانت فقط لحماية لويس هاميلتون، بالرغم من أنه شكّك فيها وبأنها "غير منطقية".
خلال المراحل الأخيرة من سباق سوزوكا، كان جورج راسل على استراتيجية وقفة واحدة وبالمركز الخامس أمام زميله هاميلتون، بينما كان كارلوس ساينز سائق فيراري في وتيرة أسرع منهما ويقترب بسرعة.
ورغم أن هاميلتون كان على إطارات أجدد، لكن أوامر الفريق بإفساح راسل المجال لزميله، لم تحصل مباشرة - ما أدى لنوع من الإحباط لدى بطل العالم سبع مرات، وظهر ذلك جلياً عبر اللاسلكي.
ولاحقاً، قررت مرسيدس الطلب من راسل التنحي. لكن ومع محاولة هاميلتون الابتعاد طُلب منه البقاء قريباً من راسل لمنحه "دي آر أس" بهدف مساعدته في صدّ هجمات ساينز.
وشعر هاميلتون بأنها فكرة خاطئة تماماً، حيث عبّر عن ذلك للفريق، وكرره بعد السباق، مؤكداً أنه كان من الأفضل له الابتعاد وإنشاء فارق بأكبر ما يمكن.
وضمن معرض الكلام حول ذلك القرار في تلك المرحلة من السباق، أوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس بأن التركيز كان بالكامل على مساعدة هاميلتون ومنع ساينز من تجاوزه.
فقال: "من الصعب إدارة السيارة بشكل مباشر أثناء السباق. حين قررنا التبديل بينهما، حصل ذلك لأننا رأينا كم هي سريعة وتيرة كارلوس خلفهما، وكان لويس في المنتصف معرضاً للخطر".
وأكمل: "ربما كان بوسعنا إدارة ذلك بشكل أفضل، لكننا كنا نحاول حماية مركز لويس، فقد كان يمتلك فرصة الإنهاء أمام كارلوس".
وبعد معركة مبكرة بين هاميلتون وراسل في السباق، كان على مرسيدس تقليل خطر أية معركة أخرى خاصة مع الفصل في الاستراتيجيات بينهما.
حيث سار هاميلتون على استراتيجية التوقفين، بينما حاول راسل تجربة التوقف الواحد، لكن إطاراته تآكلت بسرعة كبيرة.
وحين سُئِل إن كان هناك تأثير سلبي للمعركة المبكرة بين الزميلين، على الاستراتيجيات، أجاب شوفلين: "كلا. لأننا كنا نحاول تسجيل نقاط أكثر مقارنة مع فيراري في سباق كهذا".
وأكمل: "حالما أدركنا أننا لسنا نداً لمكلارين في معركة المنصة، وجّهنا تركيزنا نحو فيراري".
وأردف: "كنا نحاول الاستفادة من السيارتين بالشكل الأمثل، ونجحنا في الحد من الأضرار نظراً خاصة وأن سيارتي فيراري انطلقتا أمامنا في السباق".
ورغم الانتقادات من قبل كلا السائقين عبر اللاسلكي للفريق، لكن مرسيدس قللت من التكهنات بوجود نوع من التوتر بين راسل وهاميلتون.
حيث قال برادلي لورد رئيس قسم التواصل: "كان كلاهما ينافسان بشدة على متن سيارة صعبة، ويضغطان حتى الحدود القصوى. من الواضح أن بعض الكلمات عبر اللاسلكي عكست ذلك".
وأردف: "أعتقد أننا تعلمنا عبر السنين الطويلة ألا نشطح كثيراً في تفسيرات عبارات تخرج ضمن اللحظات الصعبة وسط ضغوطات القيادة خلف المقود، وبشكل خاص في سباق حارّ ومتطلب كهذا".
واختتم: "إن كان هناك ما يستحق النقاش بعد ذلك، فسنقوم به بعيداً عن هذه البيئة المليئة بالضغوط، ونناقشه بهدوء ضمن الاجتماع".
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