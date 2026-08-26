استخدمت مرسيدس أوامر الفريق خلال جائزة هولندا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لمساعدة جورج راسل على تأمين المركز الثالث في زاندفورت، وفقًا لما قاله أندرو شوفلين المدير الهندسي للفريق على الحلبة.

وجاء طلب راسل للسماح لزميله كيمي أنتونيللي بالمرور في وقت متأخر من السباق، بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 55 من أصل 72. وكان السائق الإيطالي، الذي تصدر معظم مسافة السباق، قد دخل إلى ممر الصيانة للحصول على مجموعة جديدة من الإطارات، بينما بقي راسل على الحلبة في محاولة للحفاظ على المركز الثالث أمام سائقي فيراري في الخلف.

وعندما خرج أنتونيللي من ممر الصيانة خلف زميله، طلبت مرسيدس من راسل التنحي جانبًا والسماح لمنافسه على البطولة بالمرور في اللفة 65، لكن شوفلين أوضح أن هذا القرار جاء أساسًا لمساعدة جورج على تجنب خسارة الكثير من الوقت.

ومع امتلاك أنتونيللي إطارات أحدث، واحتمالية تمكنه من تجاوز راسل بسهولة على أية حال، لم تكن مرسيدس تريد أن يدخل راسل في معركة مع السيارة الشقيقة، ما يمنحه فرصة أفضل للدفاع أمام سائقي فيراري، اللذين كانا قد دخلا أيضًا للحصول على إطارات جديدة.

Watch: مراجعة سباق هولندا | إف1 في أسبوع: أوامر فريق مرسيدس صحيحة أم خاطئة؟ تلكؤ فيراري، عودة نوريس وغيرها

امتثل راسل في النهاية للأمر، وقال بعد السباق إن القرار كان صائبًا من جدار الحظائر، ثم دافع عن مركزه أمام لويس هاميلتون الذي كان يقترب منه بسرعة.

"خرجت سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 55، واستغل سائقا فيراري ذلك، لذلك كانا سيستخدمان إطارات جديدة عند استئناف السباق. وفي اللفة 56، كانت لا تزال لدينا فرصة لإدخال كيمي وإخراجه أمام سائقي فيراري، ما وضعه في موقف رائع لإنهاء السباق أمامهما. وكان جورج يحتل المركز الرابع قبل ذلك" قال شوفلين في فيديو مراجعة مرسيدس لجائزة هولندا الكبرى.

وأضاف: "تراجع كيمي خلف جورج بعد التوقف. والآن، لماذا عكسنا ترتيب السيارتين؟ كان الأمر يتعلق حقًا بتوفير وقت السباق لجورج. كان لدى كيمي التماسك اللازم للتجاوز، لكن لو سمحنا لهما بالتنافس معًا، لكان جورج خسر وقتًا أمام فيراري، ولكان سائقا فيراري حصلا على وقت إضافي للهجوم ومحاولة التجاوز".

وتابع: "لكن كما حدث، دافع جورج ببراعة، وكان من الرائع رؤيته على منصة التتويج. لقد استحق هذه النتيجة حقًا".

هذا وحققت مرسيدس ثنائية على منصة التتويج في سباق بدت فيه مكلارين، على الأقل مع لاندو نوريس، وفيراري صاحبتَي الوتيرة الأفضل. ومع ذلك، تمكن راسل من عبور خط النهاية متقدمًا بفارق 0.8 ثانية على هاميلتون، بينما أنهى شارل لوكلير السباق في المركز الخامس بفارق 0.5 ثانية إضافية.

وقال شوفلين عن ذلك: "كانت إحدى أبرز لحظات السباق هي رؤية مدى براعة جورج في الدفاع أمام سائقي فيراري. لم يكن هناك أي ضمان بأنه سيتمكن من الحفاظ على تلك المراكز، وفي مناسبتين بدا أن لويس سيتمكن من التسلل إلى الجانب الداخلي".

وأكمل: "فعل جورج ما يكفي لمنع حدوث ذلك. لذلك كان الأمر مثيرًا للإعجاب حقًا، وبصراحة، لقد قدم عطلة نهاية أسبوع مثيرة للإعجاب للغاية من البداية إلى النهاية، من البول بوزيشن في السباق القصير، إلى الفوز بالسباق القصير، ثم تصفيات قوية وسباق ذكي للغاية. من الرائع رؤية جورج يستعيد مستواه".