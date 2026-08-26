تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ريد بُل تُشيد بليام لاوسون بعد مشاركته كبديل "استثنائي" في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تُشيد بليام لاوسون بعد مشاركته كبديل "استثنائي" في زاندفورت

الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"

تقارير: فيراري تستهدف زيادة بـ 10 أحصنة مع تحديث ADUO الثاني

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تقارير: فيراري تستهدف زيادة بـ 10 أحصنة مع تحديث ADUO الثاني

راسل: نوريس "متخصص" في الحلبات المشابهة لزاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل: نوريس "متخصص" في الحلبات المشابهة لزاندفورت

ريد بُل تتعلق "بطوق نجاة" الـ ADUO لتطوير محركها مع اقتراب قرار "فيا" بشأن الفترة الثانية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تتعلق "بطوق نجاة" الـ ADUO لتطوير محركها مع اقتراب قرار "فيا" بشأن الفترة الثانية

متصدر الفورمولا 3 يصف "روعة" حلبة مدريد الجديدة قبل سباق الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
متصدر الفورمولا 3 يصف "روعة" حلبة مدريد الجديدة قبل سباق الفورمولا 1

لوكلير "لم يفهم" قرار فيراري الاستراتيجيّ في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير "لم يفهم" قرار فيراري الاستراتيجيّ في زاندفورت

مرسيدس: أوامر الفريق المتأخرة في جائزة هولندا كانت لمساعدة جورج راسل

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس: أوامر الفريق المتأخرة في جائزة هولندا كانت لمساعدة جورج راسل
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

مرسيدس: أوامر الفريق المتأخرة في جائزة هولندا كانت لمساعدة جورج راسل

تمكن جورج راسل من الحفاظ على المركز الثالث في زاندفورت بعدما دافع عن مركزه أمام لويس هاميلتون في المراحل الأخيرة من السباق، لكن ذلك تحقق أيضًا بفضل طلب الفريق منه السماح لكيمي أنتونيللي بالمرور، وفقًا لأندرو شوفلين.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف روز

استخدمت مرسيدس أوامر الفريق خلال جائزة هولندا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لمساعدة جورج راسل على تأمين المركز الثالث في زاندفورت، وفقًا لما قاله أندرو شوفلين المدير الهندسي للفريق على الحلبة.

وجاء طلب راسل للسماح لزميله كيمي أنتونيللي بالمرور في وقت متأخر من السباق، بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 55 من أصل 72. وكان السائق الإيطالي، الذي تصدر معظم مسافة السباق، قد دخل إلى ممر الصيانة للحصول على مجموعة جديدة من الإطارات، بينما بقي راسل على الحلبة في محاولة للحفاظ على المركز الثالث أمام سائقي فيراري في الخلف.

وعندما خرج أنتونيللي من ممر الصيانة خلف زميله، طلبت مرسيدس من راسل التنحي جانبًا والسماح لمنافسه على البطولة بالمرور في اللفة 65، لكن شوفلين أوضح أن هذا القرار جاء أساسًا لمساعدة جورج على تجنب خسارة الكثير من الوقت.

ومع امتلاك أنتونيللي إطارات أحدث، واحتمالية تمكنه من تجاوز راسل بسهولة على أية حال، لم تكن مرسيدس تريد أن يدخل راسل في معركة مع السيارة الشقيقة، ما يمنحه فرصة أفضل للدفاع أمام سائقي فيراري، اللذين كانا قد دخلا أيضًا للحصول على إطارات جديدة.

Watch: مراجعة سباق هولندا | إف1 في أسبوع: أوامر فريق مرسيدس صحيحة أم خاطئة؟ تلكؤ فيراري، عودة نوريس وغيرها

امتثل راسل في النهاية للأمر، وقال بعد السباق إن القرار كان صائبًا من جدار الحظائر، ثم دافع عن مركزه أمام لويس هاميلتون الذي كان يقترب منه بسرعة.

"خرجت سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 55، واستغل سائقا فيراري ذلك، لذلك كانا سيستخدمان إطارات جديدة عند استئناف السباق. وفي اللفة 56، كانت لا تزال لدينا فرصة لإدخال كيمي وإخراجه أمام سائقي فيراري، ما وضعه في موقف رائع لإنهاء السباق أمامهما. وكان جورج يحتل المركز الرابع قبل ذلك" قال شوفلين في فيديو مراجعة مرسيدس لجائزة هولندا الكبرى.

وأضاف: "تراجع كيمي خلف جورج بعد التوقف. والآن، لماذا عكسنا ترتيب السيارتين؟ كان الأمر يتعلق حقًا بتوفير وقت السباق لجورج. كان لدى كيمي التماسك اللازم للتجاوز، لكن لو سمحنا لهما بالتنافس معًا، لكان جورج خسر وقتًا أمام فيراري، ولكان سائقا فيراري حصلا على وقت إضافي للهجوم ومحاولة التجاوز".

وتابع: "لكن كما حدث، دافع جورج ببراعة، وكان من الرائع رؤيته على منصة التتويج. لقد استحق هذه النتيجة حقًا".

هذا وحققت مرسيدس ثنائية على منصة التتويج في سباق بدت فيه مكلارين، على الأقل مع لاندو نوريس، وفيراري صاحبتَي الوتيرة الأفضل. ومع ذلك، تمكن راسل من عبور خط النهاية متقدمًا بفارق 0.8 ثانية على هاميلتون، بينما أنهى شارل لوكلير السباق في المركز الخامس بفارق 0.5 ثانية إضافية.

وقال شوفلين عن ذلك: "كانت إحدى أبرز لحظات السباق هي رؤية مدى براعة جورج في الدفاع أمام سائقي فيراري. لم يكن هناك أي ضمان بأنه سيتمكن من الحفاظ على تلك المراكز، وفي مناسبتين بدا أن لويس سيتمكن من التسلل إلى الجانب الداخلي".

وأكمل: "فعل جورج ما يكفي لمنع حدوث ذلك. لذلك كان الأمر مثيرًا للإعجاب حقًا، وبصراحة، لقد قدم عطلة نهاية أسبوع مثيرة للإعجاب للغاية من البداية إلى النهاية، من البول بوزيشن في السباق القصير، إلى الفوز بالسباق القصير، ثم تصفيات قوية وسباق ذكي للغاية. من الرائع رؤية جورج يستعيد مستواه".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يعتذر عن غضبه عبر راديو فيراري: "لم تكن تلك أفضل نسخة مني"

أبرز التعليقات
المزيد من
جورج راسل

مرسيدس تؤكد عقوبة كيمي أنتونيللي بالتراجع إلى آخر شبكة الانطلاق في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
مرسيدس تؤكد عقوبة كيمي أنتونيللي بالتراجع إلى آخر شبكة الانطلاق في مونزا

بالمر: راسل ليس في المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بالمر: راسل ليس في المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

وولف: لم نكن قادرين إطلاقًا على اللحاق بـ نوريس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
وولف: لم نكن قادرين إطلاقًا على اللحاق بـ نوريس

مرسيدس "لا تمتلك المال" لمواكبة تحديثات منافسيها

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس "لا تمتلك المال" لمواكبة تحديثات منافسيها

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

أحدث الأخبار

ريد بُل تُشيد بليام لاوسون بعد مشاركته كبديل "استثنائي" في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ريد بُل تُشيد بليام لاوسون بعد مشاركته كبديل "استثنائي" في زاندفورت

الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
الاتحاد الدولي يرد على راعي كولابينتو: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام"

تقارير: فيراري تستهدف زيادة بـ 10 أحصنة مع تحديث ADUO الثاني

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تقارير: فيراري تستهدف زيادة بـ 10 أحصنة مع تحديث ADUO الثاني

راسل: نوريس "متخصص" في الحلبات المشابهة لزاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
راسل: نوريس "متخصص" في الحلبات المشابهة لزاندفورت

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد