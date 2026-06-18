تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

مرسيدس أهدرت الفوز في برشلونة لأنها بالغت في "حماية راسل"

يرى نيكو روزبرغ أن مرسيدس أساءت إدارة استراتيجيتها الداخلية خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى، وعرّضت نفسها لخسارة السباق بسبب المبالغة في حماية جورج راسل.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

تعرضت مرسيدس لانتقادات كبيرة عقب جائزة برشلونة الكبرى بسبب القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السباق.

فعلى الرغم من امتلاك الفريق سرعة أفضل طوال السباق، بقي كيمي أنتونيلي خلف زميله جورج راسل ولم يتمكن من كسب أي مراكز.

وعلى جانب فيراري، وبعد فوز لويس هاميلتون بالسباق الذي أصبح أسهل عقب تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، أكد فريدريك فاسور مدير الفريق أن البريطاني كان قادراً على تحقيق الفوز حتى من دون تلك المساعدة.

لكن إدارة مرسيدس للسباق تعرضت لانتقادات واسعة، لا سيما بسبب "حماية راسل".

ووجّه سائق الفورمولا 1 السابق وبطل العالم نيكو روزبرغ انتقادات حادة لقرارات مرسيدس خلال السباق.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "أولت مرسيدس اهتماماً مبالغاً فيه لجورج، لقد حمته أكثر من اللازم".

وأكمل: "عندما يكون الفريق معرضاً لخسارة الفوز، يجب على الجميع أن يقاتلوا معاً من أجل تحقيق الانتصار".

وأردف: "كان ينبغي على مرسيدس أن تتخذ القرار بوضع أنتونيلي أمامه في وقت أبكر".

وأضاف: "كان أنتونيلي أسرع مرة أخرى خلال السباق".

واختتم: "راسل قادر على منافسة الأفضل في التجارب التأهيلية، لكنه يعاني من شيء مفقود في السباقات".

Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق "قبل أسبوعين كان كل شيء كارثياً".. فاسور يرفض الحديث عن لقب هاميلتون الثامن
المقال التالي مونتويا: مرسيدس صعّبت الفوز على راسل بسبب الاستراتيجيات

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل
المزيد من
مرسيدس

أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

مونتويا: مرسيدس صعّبت الفوز على راسل بسبب الاستراتيجيات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس صعّبت الفوز على راسل بسبب الاستراتيجيات

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

أحدث الأخبار

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد