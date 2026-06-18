تعرضت مرسيدس لانتقادات كبيرة عقب جائزة برشلونة الكبرى بسبب القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السباق.

فعلى الرغم من امتلاك الفريق سرعة أفضل طوال السباق، بقي كيمي أنتونيلي خلف زميله جورج راسل ولم يتمكن من كسب أي مراكز.

وعلى جانب فيراري، وبعد فوز لويس هاميلتون بالسباق الذي أصبح أسهل عقب تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، أكد فريدريك فاسور مدير الفريق أن البريطاني كان قادراً على تحقيق الفوز حتى من دون تلك المساعدة.

لكن إدارة مرسيدس للسباق تعرضت لانتقادات واسعة، لا سيما بسبب "حماية راسل".

ووجّه سائق الفورمولا 1 السابق وبطل العالم نيكو روزبرغ انتقادات حادة لقرارات مرسيدس خلال السباق.

حيث قال: "أولت مرسيدس اهتماماً مبالغاً فيه لجورج، لقد حمته أكثر من اللازم".

وأكمل: "عندما يكون الفريق معرضاً لخسارة الفوز، يجب على الجميع أن يقاتلوا معاً من أجل تحقيق الانتصار".

وأردف: "كان ينبغي على مرسيدس أن تتخذ القرار بوضع أنتونيلي أمامه في وقت أبكر".

وأضاف: "كان أنتونيلي أسرع مرة أخرى خلال السباق".

واختتم: "راسل قادر على منافسة الأفضل في التجارب التأهيلية، لكنه يعاني من شيء مفقود في السباقات".

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