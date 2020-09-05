مرسيدس أنفقت 440 مليون دولار للفوز بلقب الفورمولا واحد في 2019

تُشير الأرقام إلى مدى حاجة الفريق لإعادة هيكلة نفسه في ظلّ اتجاه البطولة إلى موسم 2021 الذي سيشهد انطلاق الحقبة الجديدة باعتماد سقف النفقات.

وتفرض القوانين الماليّة الخاصة بـ "فيا" على فرق الفورمولا واحد العمل بميزانيّة 145 مليون دولار في العام القادم. وفي حين أنّ هناك عددًا من الاستثناءات من ذلك السقف، بما في ذلك مرتّبات السائقين وكبار الموظّفين في الإدارة ونفقات التسويق، فإنّ هناك فارقًا كبيرًا لخفضه بالرغم من ذلك.

وشملت تلك الأرقام نفقات فريق التسابق في براكلي فقط، بينما تمّ تمثيل قسم المحرّكات عالية الأداء في بريكسوورث عبر تكاليف تأجير شكلي فحسب في الحسابات.

لكنّ الفريق حصل على أعلى مداخيل له على الإطلاق في العام الماضي. فبعد أن بقي في فلك 447 مليون دولار في 2017 و449 في 2018 – حيث عاد أغلب تلك المداخيل إلى عقود الرعاية والجوائز الماليّة من الفورمولا واحد – فقد ارتفعت مداخيل الفريق إلى 482 مليون دولار في 2019.

وارتفعت المداخيل الخارجيّة بشكلٍ كبير لدرجة أنّ مساهمة مرسيدس-بنز التسويقيّة في الفريق اقتصرت على 40 مليون دولار، وذلك بعد دفع الفريق كامل رسوم تأجير المحرّكات.

لكن بالتوازي مع ذلك فإنّ ارتفاع مداخيل الفريق نتجت عنه زيادة في المصاريف لتصل إلى 440 مليون دولار في العام الماضي.

ويعود ارتفاع التكاليف بالأساس إلى تأسيس قسم مرسيدس-بنز للعلوم التطبيقيّة في 2019، وكان التعاون مع "إينيوس" المشروع الأوّل الكبير للقسم الجديد.