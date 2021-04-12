مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

تستعد الفورمولا واحد لمجموعة من القوانين "الثورية" في 2022، حيث ستنتقل البطولة إلى سيارات مختلفة تماماً على أمل تحسين مستويات الإثارة وجودة العرض.

ونظراً لكبر حجم التغييرات المنتظرة، فإن على الفرق الانتباه جيداً واختيار التوقيت المناسب للعمل أبكر ما يمكن على تطوير سيارات الموسم المقبل.

وأي فريق يتأخر في تلك العملية سيواجه صعوبات كبيرة لاحقاً لمحاولة اللحاق بركب المنافسة.

لكن، هناك عملية توازن لا بدّ من ضبطها ما بين الحاجة إلى مواصلة تطوير السيارة الحالية للبقاء ضمن المنافسات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل على تطوير سيارة 2020.

وتواجه مرسيدس حاملة اللقب وضعاً صعباً بشكل خاص، نظراً للمعركة المحتدمة في مواجهة ريد بُل والتي اشتعلت مع الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين.

سيارة لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

واعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لا يوجد جواب شافٍ لهذه المعضلة، لكنه يعتقد أن جميع الفرق تواجه الوضع نفسه.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ستخوض جميع الفرق نفس الوضع وعليها العمل على موازنة الموارد ما بين تطوير سيارتي 2021 و2022".

وأكمل: "من الواضح أننا غير قادرون على تحمّل أي ضعف في الأداء خلال الموسم الحالي. لكن وفي الوقت نفسه، فإن قوانين 2022 ستبقى قيد العمل لفترة طويلة من عمر البطولة".

وأردف: "عندما تبدأ الموسم الجديد بموقف ضعيف، فمن الصعب جداً اللحاق بالمنافسين. ولا بدّ من بعض الوقت قبل تحقيق أي تحسين في الأداء".

وتابع: "في هذا الصدد، نحن أمام قرارات صعبة علينا تقييمها بشكل دوري".

وبالرغم من أن مرسيدس أحرزت الفوز بسباق البحرين الافتتاحي، لكن الفريق يعي تماماً قوة ريد بُل وسرعة سيارة العلامة النمساوية.

حيث أوضح وولف أن السهام الفضية لم تعد تشعر أنها تمتلك الحزمة الأفضل، كما كان الحال في المواسم السابقة.

فقال: "إنه شعور مختلف. تغيرت القوانين عن العام الماضي، وربما كنا أكثر فريق تأثر بذلك".

واختتم: "لذا، ذلك أمر واضح مع سيارتنا على المسار. لكن هذا واقع الحال، وأمامنا الآن عمل لإتمامه بأقصى ما بوسعنا".

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