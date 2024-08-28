مرسيدس: أمام أنتونيللي مستقبل باهر

كثرت التكهنات حول أنتونيللي وتواجده مع مرسيدس كبديل عن لويس هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

وأثنى شوفلن بدوره على إمكانيات السائق اليافع، حيث قال: "يمتلك أنتونيللي مسيرة مهنية مثيرة جداً للإعجاب حتى الآن".

كما أكد أنه يمتلك موهبة طبيعية ما يعني أن اهتمام مرسيدس به "منطقي".

ورغم أنه بعمر 17 عاماً، لكن الإيطالي نجح ببناء سمعة ممتازة له في عالم السباقات حتى الآن.

"المسألة الأساسية أنه سريع للغاية" أضاف شوفلن.

وأكمل: "إنه يترقى عبر سلاسل الناشئين بسرعة كبيرة جداً. كان يقود سيارة غو-كارت منذ فترة وجيزة وهو الان في الفورمولا 2 ويختبر سيارة فورمولا واحد معنا!".

وتابع: "من دون شك، ينتظره مستقبل باهر".

وأردف: "يبدو أنه أحد تلك المواهب الطبيعية التي يسعى الجميع لإيجادها".

ومنذ صعود نجم ماكس فيرستابن الصاروخي من الفئات الدُنيا في البطولة ليتقدم ويصبح بطلاً للعالم ثلاث مرات بشكل سريع، تحاول الفرق إيجاد موهبة مماثلة، قد تمثّل فرصة شديدة النُدرة.

ويبدو أن مرسيدس ترى في أنتونيللي هذه الفرصة النادرة.

حيث قال شوفلن: "بصراحة، كفريق نريد ضمّ أفضل سائقين متواجدين، وعلينا بناء أفضل سيارة ممكنة وهذا هو تركيز الفريق".

وأكمل: "إن جمعت هذه المكوّنات معاً، فستحقق النجاح".