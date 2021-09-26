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مرسيدس "أصرّت" على إجراء وقفة هاميلتون بعد تجاهله الاستدعاء الأوّل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ استراتيجيي الحظيرة الألمانيّة "أصرّوا" على إجراء وقفة صيانة لويس هاميلتون لنقله إلى إطارات "انترميديت" في اللفّات الأخيرة من سباق جائزة روسيا الكبرى بعد تجاهله الاستدعاء الأوّل.

مرسيدس "أصرّت" على إجراء وقفة هاميلتون بعد تجاهله الاستدعاء الأوّل

حقّق هاميلتون فوزه الـ 100 بعد استغلاله الأمطار الأخيرة في سوتشي ليتغلّب على لاندو نوريس سائق مكراين، وذلك عبر انتقاله إلى إطارات "انترميديت" مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية".

وكان هاميلتون غير متأكّدٍ في البداية من ذلك القرار كون أغلب المسار كان جافًا، وشُوهد وهو يتجاوز مدخل خطّ الحظائر ويُواصل للفّة أخرى بعد تلقيه استدعاءً للدخول لتغيير إطاراته من قبل مهندسه عبر اللاسلكي.

وآتى قرار الدخول ثماره في النهاية بعد ازدياد حدّة الأمطار، وهو ما تسبّب في انزلاق نوريس وتراجعه في الترتيب ليحلّ سابعًا في النهاية بعد انتظاره للفّتين قبل الدخول.

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وبحديثه إلى نوريس خلال فترة اللقاءات الصحفيّة بعد السباق، قال هاميلتون أنّه لم يرد الدخول لأنّه كان قريبًا من سائق مكلارين.

وقال هاميلتون لنوريس: "كان فريقي رائعًا اليوم. لكنّني تجاهلت الاستدعاء الأوّل، قلت في نفسي: لا، إنّه غير محق".

واعترف وولف بعد السباق أنّه دائمًا ما يكون من الصعب على السائقين الحصول على الصورة الأشمل، لكنّ الفريق كان يعي تزايد الأمطار.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه من الصعب دائمًا بالنسبة للسائق عندما يكون نصف الحلبة جافًا والنصف الآخر رطبًا".

وأضاف: "علمنا أنّ تحوّلًا كبيرًا في الأجواء قادم. لذا توقّف فالتيري بوتاس في اللفّة السابقة، ومن ثمّ أصرّ خبراء الطقس والاستراتيجيّة على إجراء وقفة الصيانة".

وتعافى هاميلتون من تراجعه إلى المركز السابع في اللفّة الأولى ليتواجد خلف نوريس في المركز الثاني بعد وقفات الصيانة، وقلّص البريطاني الفارق معه من قرابة تسع ثوانٍ إلى ثانية ونيّف قبل وصول الأمطار.

وقال وولف: "كنّا متحضّرين بشكلٍ ما إلى النهاية الصعبة، سواءً تجاوز لاندو على الحلبة أم لا".

وأضاف: "ومن ثمّ وصلت الأمطار، وأصبح الوضع فوضويًا. أتفهّم صعوبة القرار بالنسبة لمكلارين. كمتصدّر فإنّك تخسر فحسب. استفدنا من ذلك اليوم، وكان ذلك عرضًا مدهشًا للجماهير".

واعتقد هاميلتون بأنّه سيكون "من الصعب" اللحاق بنوريس وتجاوزه من أجل الفوز لو بقي السباق جافًا، وذلك بعد أن أمضى كامل الفترة الأولى من عمر السباق عالقًا خلف سيارة مكلارين الثانية الخاصة بدانيال ريكاردو.

وشعر وولف بأنّه من الصعب تحديد إن كان هاميلتون سيتجاوز نوريس من دون الأمطار أم لا.

وقال في هذا الصدد: "علق لويس خلف ريكاردو في بداية السباق، بالرغم من أنّ ريكاردو تمتّع بنظام دي آر اس".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان من الصعب التجاوز. كانت لديهم سيارة سريعة اليوم، وأدار سباقه بشكلٍ جيّد من جانبه".

واختتم بالقول: "يبدو أنّهم كانوا قلقين بعض الشيء على صعيد الوقود، وعندما رفع وتيرته فقد كان سريعًا للغاية".

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