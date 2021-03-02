مرسيدس أخفت تصميم أرضيّة سيارتها "دبليو12"

كشف الصانع الألماني عن مقالته الجديدة "دبليو12" اليوم الثلاثاء، لكن كان من الواضح أنّها لم تُزوّد بأرضيّة تستغلّ ما تُوفّره القوانين الجديدة.

وكانت الفورمولا واحد قد اعتمدت قوانين انسيابيّة جديدة لهذا العام تتطلّب قطع جزء من الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ، إلى جانب الحدّ من الثقوب والشروخ في حافتها في محاولة لمنع الفرق من استغلال تلك المنطقة لتعزيز الأداء.

ومن شبه المؤكّد أن تكون قدرة الفرق على استعادة الارتكازيّة التي خسرتها حاسمة على صعيد المعركة على لقب الفورمولا واحد، لهذا السبب تُحاول الفرق التكتّم على أسرارها التصميميّة في هذه المرحلة.

وقال جايمس أليسون المدير التقنيّ لفريق مرسيدس أنّ صور سيارة الحظيرة الألمانيّة لن تتضمّن تصميم الأرضيّة الجديد.

وقال حيال ذلك: "لا نُظهر الجزء الذي يمتدّ على حافة الأرضيّة. هذه المنطقة هي الأكثر تأثّرًا بالقوانين الجديدة التي حاولت خفض الأداء".

وأضاف: "هناك الكثير من التفاصيل الانسيابيّة التي لسنا جاهزين لكشفها للعالم".

وأردف: "ليس ذلك لأنّها غير موجودة، بل لأنّنا لا نريد من منافسينا رؤيتها. لا نريد أن يشرعوا في تقديم تصاميم مماثلة واختبارها في أنفاق الهواء لديهم. سيمنحنا ذلك بعض الأسابيع الإضافيّة".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا سنُركّز جميعًا على تصاميم منافسينا، لذا نعلم أنّ منافسينا سينظرون إلى تصاميمنا كذلك. لا نريد إظهار ذلك الآن".

وقال أليسون أنّ التغييرات الأخرى التي أُجريت على سيارة "دبليو12" كانت واضحة أكثر، بما فيها "النتوء الجذّاب" في غطاء المحرّك الذي يخفي التطويرات التي أُجريت على وحدة الطاقة.

وأردف: "لا يتطلّب الأمر الكثير من التدقيق لملاحظة أنّها شبيهة بسيارة العام الماضي. ذات خليّة العام الماضي وعلبة التروس والكثير من الهياكل الأخرى من العام الماضي".

وأضاف: "لكن بالتدقيق أكثر فستلاحظون وجود الكثير من التغييرات البارزة. بإلقاء نظرة على جانب السيارة فإنّ هناك نتوءًا جذّابًا في غطاء المحرّك وهو يُخفي بعض العمل الذي أنجزه زملاؤنا في قسم المحرّكات عالية الأداء لاستخراج المزيد من الأحصنة من وحدة الطاقة هذا العام".

وأكمل: "هناك تحسينات انسيابيّة على كامل أجزاء السيارة، ونأمل أن يجعلها ذلك سيارة ناجحة".

ثمّ تابع: "نحن متحمّسون حيال كلّ ما ينتظرنا، لكنّنا قلقون في ذات الوقت. تغيّر الكثير من خلال هذه القوانين، وهي تظرّ بأداء السيارة".

واختتم بالقول: "هل قمنا بما فيه الكفاية لاسترجاع الأداء بشكلٍ أفضل من منافسينا؟ لا أحد منّا يعلم، لكنّنا ندرك أهميّة ذلك. لذا فإنّ القلق كبيرٌ في هذه المرحلة من العام".