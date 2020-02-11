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مرسيدس: أحد فرق الصدارة أمام خطر خسارة نصف ثانية في 2021

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مرسيدس: أحد فرق الصدارة أمام خطر خسارة نصف ثانية في 2021
11-02-2020

قال فريق مرسيدس أنّ هناك خطرًا لخسارة أحد فرق الصدارة لنصف ثانية من وتيرته في موسم 2021 في حال آثر تأخير نقل موارده إلى سيارة العام المقبل في مرحلة متأخّرة من هذا الموسم.

ستؤدّي التغييرات الواسعة النطاق على قوانين بطولة العالم للفورمولا واحد إلى دفع الفرق لموازنة أعمال تطوير سيارات 2020 إلى جانب العمل بشكلٍ مكثّف على مقاتلات المستقبل.

كما سيزداد تعقيد الوضع أكثر نتيجة دخول سقف النفقات حيّز التنفيذ في 2021، ما سيعني الحدّ من المبالغ التي يُمكن للفرق إنفاقها في المستقبل.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ طريقة تعامل الفرق مع موسم 2020 ستكون مهمّة في تحديد لقبَي بطولة العالم المقبلين.

وقال وولف ضمن حدث إعلان شراكة كبيرة مع "آينيوس": "بطولة هذا العام عبارة عن بطولة عامَين. لا تقتقصر على 2020 فحسب بناءً على القوانين الحاليّة".

وأضاف: "هناك تغييرات قانونيّة ضخمة لموسم 2021، لذا فإنّ موازنة مواردك ستكون حاسمة على صعيد قدر الموارد التي ستُخصّصها وتنقلها إلى سيارة 2021".

وأكمل: "من الواضح أنّ منحى التعلّم والتطوير سيكون أعلى بكثير في البداية. لذا إن أخطأت موازنتك وحساباتك فستكون متأخّرًا بعدّة أشهر، وقد متأخّرًا بنصف ثانية على صعيد الوتيرة. ذلك هو التحدّي الذي خضناه في الماضي ضمن تغييرَين قانونين سابقَين، ونعشق هذا التحدّي".

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وفي حين أنّ مرسيدس تدخل الموسم الجديد على إثر تحقيقها للقب المزدوج للعام السادس على التوالي في 2019، فإنّ وولف قال أنّ مستويات الحافز في صفوف الفريق لا تزال عالية مثل المعتاد.

وقال بخصوص ذلك: "نُحاول وضع الأهداف المناسبة كلّ عام، وأعني الأهداف التي يُدركها الجميع في صفوف المنظّمة بأكملها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ من المهمٌ جدًا أن تستيقظ وأنت لديك هدف. لا أرى أيّ افتقارٍ للحافز والهدف في منظّمتنا".

وأكمل: "ألم الخسارة أكثر احتدامًا بكثير ويدوم لفترة أطول من فرحة النصر. ذلك ما يدفعنا بقوّة بشكلٍ ما. مجرّد فكرة الهزيمة تدفك لنسيان كلّ النجاحات السابقة".

وواصل شرحه بالقول: "لا يمنحنا رقم العام الماضي القياسيّ أيّ أفضليّة لبطولة 2020. جميع الأزمنة والنقاط ستعود إلى الصفر، وسنتواجد مجدّدًا أمام تحدٍ جديد".

وأكمل: "هناك سببٌ وراء اعتبار رقم ستّة الرقم القياسيّ العالميّ، لأنّه صعبٌ جدًا. ونريد دفع ذلك أكثر إلى الأمام".

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