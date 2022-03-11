مرايا "السفينة الفضائيّة" لمرسيدس تتسبّب في دعوة من فيراري لتضييق القوانين

كجزء من مراجعة جانب سيارتها مع انطلاق تجارب البحرين هذا الأسبوع، عدّلت الماكينات الألمانيّة تصميم المكوّنات المحيطة بمراياها.

وشمل ذلك دعامات منحوتة بكثافة للمساعدة في تغذية الشفرات على هياكل التصادم الجانبي.

وأشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى أنّ مقاربة مرسيدس محلّ تشكيك، لأنّ تصميم المرايا لم يكن من المفترض أن يستغلّ أيّة مكاسب انسيابيّة.

"على صعيد المرايا فأنا متفاجئ بعض الشيء" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تغييرات مرسيدس.

وأضاف: "أجدها مفاجئة، ولم يكن ذلك أمرًا توقّعناه. أعتقد بأنّه بالنظر إلى روح القوانين، فأعتقد بأنّنا نحتاج لمعالجة ذلك للمستقبل".

وأكمل: "أعتقد بأنّ طريقة تصميمهم لسيارتهم فإنّ هناك مغزى انسيابيًا كبيرًا من المرايا نفسها بالتأكيد. أعتقد بأنّنا نحتاج لإيقاف ذلك للمستقبل من دون شكّ، لأنّ هناك خطرًا أن نصل إلى المستقبل ويبدأ كلّ فريق بتصميم مرايا أشبه بالسفن الفضائيّة".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ ذلك ما نسعى وراءه كفورمولا واحد. لن أُجادل ضدّ الفكرة. أعتقد بأنّهم توصّلوا إلى حلٍ مثيرٍ للاهتمام، لكنّني أعتقد بأنّه بالنظر إلى روح ما ننوي فعله، فبالتأكيد نحتاج للتباحث في ذلك للمستقبل".

وفي حين أنّ بينوتو شكّك في تصميم مرايا مرسيدس، فإنّه قال بأنّه ليست لديه مشكلة في تصميم الجانب نفسه.

وقال: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى سيارة مرسيدس في البداية، فلا شكّ أنّها سيارة رائعة. إنّه مفهومٌ تصميم جيّد، ومختلفٌ كثيرًا عن الذي لدينا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ شكل الجانب مثيرٌ للاهتمام مجدّدًا. لا أعتقد بأنّ لدينا أيّة شكوك حيال قانونيّته العامة".

وأردف: "مرّ التصميم بعمليّة وبالتأكيد فيا هي المسؤولة عن مراقبة ذلك والتأكّد من قانونيّته الكاملة. لا أعتقد بأنّ مرسيدس ستقوم بشيء غير قانوني كذلك".

مرايا سيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا