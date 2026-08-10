مراقب فورمولا 1 سابق: على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة قبل انتقاد الحكام
ردّ جوني هيربرت مراقب الفورمولا 1 السابق على لويس هاميلتون، الذي انتقد لجنة الحكام بعد العقوبات المتتالية التي تلقاها في السباقات الأخيرة.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
كان هاميلتون قد تلقى عقوبة خمس ثوانٍ في جائزة المجر الكبرى بعد تجاوزه الحد الأقصى للسرعة داخل ممر الصيانة البالغ 80 كيلومترًا في الساعة بفارق 0.1 كيلومتر في الساعة فقط، كما شكك في اتساق قرارات الحكام، معتبرًا أن عقوبة الانطلاقة الخاطئة التي نالها في جائزة بريطانيا الكبرى لم تكن صحيحة.
لكن جوني هيربرت دافع عن لجنة الحكام، مؤكدًا أن القوانين واضحة للغاية. إذ علّق على تصريحات هاميلتون المثيرة للجدل، قائلًا: "لا يمكنك أن تكتفي بالقول إنه مجرد سوء حظ عندما تتلقى عقوبات".
وأضاف: "لا يمكن معاقبة سائق لمجرد أنك لا تحبه، فالنظام لا يعمل بهذه الطريقة. القوانين والإرشادات واضحة للغاية. هناك أربعة حكام يعملون بتناغم داخل غرفة الحكام أثناء السباق، ولا يمكنهم تجاهل القوانين".
وتابع: "الاتساق في العقوبات أمر أساسي، وهذا بالضبط ما تطالب به الفرق والسائقون دائمًا. وبرأيي، الحكام يؤدون عملًا رائعًا".
وأكد هيربرت أن المخالفة التي حدثت في المجر كانت مسؤولية السائق بالكامل، قائلًا: "مخالفة تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة كانت مسؤولية هاميلتون بالكامل، ويجب أن نضع حدًا لهذا الأمر. لا يمكنك إلقاء اللوم على أي شخص آخر. لويس قبل عشرة أعوام على الأرجح لم يكن ليرتكب مثل هذا الخطأ".
واختتم: "لا أعرف لماذا أخطأ في تقدير الموقف إلى هذه الدرجة، لكن في نهاية المطاف لا يوجد أي عذر لهذا الخطأ. الحكام لا يحملون أي ضغينة شخصية تجاه لويس، والنظام أساسًا لا يسمح بذلك. على هاميلتون أن يتعلم عدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة".
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