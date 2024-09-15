مراقبو سباق باكو يُصدرون قرارهم بشأن حادثة بيريز وساينز

وضع كلٌ من فيراري وريد بُل اللوم على الآخر حيال الحادثة التي جمعت كارلوس ساينز الإبن بسيرجيو بيريز في اللفّة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، في الوقت الذي اعتبر فيه المراقبون ما وقع حادثة تسابق.

مع تنافسيّ الثنائيّ على المركز الثالث بالخروج من المنعطف الثاني، وقع احتكاكٌ طفيفٌ بين إطاراتهم ما تسبّب في اصطدامهما بالجدار الجانبي واعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لبقيّة السباق.

وبعد أن عانى للتمتّع بأداء جيّدة طوال الفترة الماضية، عاد بيريز إلى أفضل مستوياته في شوارع باكو وكان متواجد مع ثنائيّ الصدارة أوسكار بياستري وشارل لوكلير طوال النصف الثاني من عمر السباق قبل أن يفقد لوكلير وتيرته مع اهتراء إطاراته القاسية.

وسمح ذلك لبيريز وساينز بالاقتراب منهما ووضعها على درب الحادث.

وبعد الحديث إلى السائقين ودراسة البيانات من الحادثة واللفّات التي سبقتها، اعتبر المراقبون أنّ اللوم لا يقع بالكامل على أيٍ منهما، وأنّ ما وقع "حادثة تسابق".

وكان انزعاج بيريز واضحًا ضمن رسالته اللاسلكيّة، بينما دافع ساينز عن موقفه قبل مثوله أمام المراقبين.

وقال الإسباني: "كانت حادثة كبيرة، اصطدم بالحاجز مباشرة للأسف. كنت قادمًا بسرعة خلف شارل وتشيكو. حافظت على إطاراتي جيّدًا. تجاوزت تشيكو عندما كان يُنافس شارل".

وأردف: "لم أقم بأيّ حركة غريبة، لكنّني أعتقد بأنّ هكذا هو التسابق. تُكمل 48 لفّة أحيانًا من دون أيّ شيء، ومن ثمّ مع تبقي لفّتين أو ثلاث تحدث هكذا أشياء".

ومثل المتوقّع فإنّ زاوية ساينز تتعارض بالكامل مع نظرة ريد بُل للواقعة، حيث وضع هيلموت ماركو اللوم بالكامل على الإسباني.

وقال في هذا الشأن: "أرى أنّ ساينز قام بحركة سريعة نحو اليسار، وهو ما تسبّب في الحادث. لم يكن ذلك ضروريًا على الإطلاق قبل لفّتين على النهاية. خرج بيريز بشكلٍ أفضل بكثير من المنعطف وبالطبع لم يرد إفساح المجال طوعيًا".

وأكمل: "كلّفنا ذلك قدرًا هائلًا من النقاط، ومثلما قلت، سيكون الأمر برمّته أصعب في سنغافورة".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1": "استحقّ بيريز الكثير اليوم، كنت أشاهد الإعادة وبوسعكم رؤية بدء كارلوس التحرّك إلى الجانب، لذا ذلك مخيّبٌ جدًا، كان يجب أن يُحقّق منصّة تتويج على الأقلّ هذا اليوم".

وردًا على تلك التصريحات، قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن كان هورنر يتوقّع عقوبة لكارلوس، فأنا أتوقّع عقوبة على شبكة الانطلاق لتشيكو، كانت لديه مساحة كبيرة إلى اليسار".