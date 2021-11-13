مراقبو الفورمولا واحد يُؤجّلون جلسة الاستماع لهاميلتون حتّى صباح السبت في البرازيل

تصدّر هاميلتون التجارب التأهيليّة يوم الجمعة في إنترلاغوس متفوّقًا على غريمه ماكس فيرشتابن بأربعة أعشارٍ من الثانية في نهاية القسم الثالث.

لكنّ جو باور المندوب التقنيّ لدى "فيا" اكتشف في الفحوصات التي تلي الحصّة أنّ نظام "دي آر اس" على سيارة هاميلتون لم يكن ممتثلًا للقوانين.

إذ لا يجب أن تتجاوز الفجوة بين سطحَي الجناح عند تفعيل النظام مسافة 85 ملم وفق ما تنصّ عليه القوانين التقنيّة للبطولة، لكن اكتُشف أنّ النظام على سيارة هاميلتون تجاوز تلك الحدود.

ووضع ذلك هاميلتون أمام خطر الإقصاء من التصفيات، واستُدعيت مرسيدس لجلسة الاستماع على الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبعد انتظار مطوّل، جاء التأكيد على الساعة 10 ليلًا بأنّ القرار لم يُتّخذ بعد، وأكّد متحدّثٌ باسم "فيا" أنّ جلسة الاستماع تمّ تأجيلها من قبل المراقبين "في ظلّ انتظارهم للمزيد من الأدلّة التي لن تكون متاحة حتّى الصباح".

وتُبع ذلك بمذكّرة من المراقبين تطلب من باور "الإشراف على عمليّة نزع مُجمّع الجناح الخلفي من سيارة هاميلتون، والتحوّز على ذلك المكوّن وختمه".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك فإنّ المندوب التقنيّ سيُشرف على نقل السيارة إلى ظروف الليل، ليُسمح فقط بالإجراءات اللازمة لحفظ السيارة".

وكان مقطع فيديو قد انتشر على شبكات التواصل الاجتماعيّ لاختبار نظام "دي آر اس" على سيارة هاميلتون في ظلّ تفقّد المسؤولين لرؤية إن كانت الرفرفة تُفتح أكثر من فجوة الـ 85 ملم المسموح بها.

كما أنّ مقطع فيديو لأحد المشجّعين من المدرّجات يُظهر ماكس فيرشتابن وهو يلمس الجناح الخلفي لسيارة هاميلتون لوهلة بعد نهاية التجارب التأهيليّة.

وأكّدت "فيا" أثناء الانتظار أنّ الفحص الفني اكتمل للسيارات الأخرى ولم يتمّ اكتشاف أيّ خرقٍ آخر للقوانين.

وفي حال ارتأى المراقبون شطب سيارة هاميلتون من التصفيات، فسينطلق من آخر الترتيب في السباق القصير اليوم السبت.