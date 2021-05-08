مراجعة لوكلير لمقاربته لعطلة نهاية الأسبوع ساعدته في إسبانيا

خرج سائق فيراري من التجارب الحرّة الثانية كأفضل ملاحقي مرسيدس في برشلونة.

وقال أصيل موناكو أنّ مراجعته لكيفيّة التحضير لعطلة نهاية الأسبوع وبنائها، وذلك عبر بناء أدائه والتقدّم تدريجيًا عوضًا عن الضغط بأقصى طاقة منذ البداية مثلما فعل في البرتغال، آتى ثماره.

وقال سائق فيراري: "غيّرت مقاربتي قليلًا عن بورتيماو. أتّبع خطوات متتابعة وأنا أقود على نحوٍ أفضل بكثير، أتواجد في موقعٍ أفضل مع السيارة".

وأكمل: "آمل أن نتمكّن من البناء على هذا اليوم الأوّل القوي، وستكون التصفيات مهمّة جدًا خاصة على هذه الحلبة. أعلم أين يُمكننا التحسّن. سنرى الآن إن كان بوسعنا القيام بعملٍ أفضل في الجوانب التي نعاني فيها".

وشعر لوكلير أنّ العقليّة الهجوميّة التي تحلّى بها في البرتغال للوصول إلى الحدود القصوى في كلّ حصّة تركته مكشوفًا على صعيد عدم فهم نقاط قوّة وضعف حزمة فيراري في التصفيات الحاسمة.

وقال حيال ذلك: "أحاول تحليل ما يُمكنني فعله على نحوٍ أفضل بعد كلّ عطلة نهاية أسبوع، ومن الواضح أنّه بعد ذلك الأداء السيّئ في البرتغال ما عدا السباق، فإنّني أدركت أكثر ما فعلته على نحوٍ خاطئ".

وأكمل: "علمت ما عليّ فعله، ودائمًا ما يكون ذلك الجزء السهل. تعلم أين بوسعك التحسّن، لكن يصعب فعل ذلك على المسار، وتمكّنت من فعل ذلك هنا، لذا أنا سعيد".

ودائمًا ما يُنظر إلى حلبة برشلونة ومتطلّباتها على أنّها الاختبار الأمثل للأداء العام لسيارات 2021.

وقال لوكلير أنّ حقيقة ظهور فيراري بهذا الأداء القويّ مشجّعة وتُثبت مدى تقدّم الفريق في الفترة الشتويّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا عانينا كثيرًا هنا العام الماضي، وبدت السيارة أفضل بكثير هذا العام".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ ذلك جيّدٌ جدًا بالنسبة للفريق بأكمله في المصنع لمواصلة العمل، عندما يرون الأرقام على المسار وكم أصبحنا أفضل بالمقارنة مع العام الماضي. يُحفّز ذلك الجميع ونحصل على شعورٍ جيّدٍ داخل السيارة، ونأمل أن يكون السبت يومًا جيّدًا".