مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟

لعبة الفورمولا واحد 2021 هي أحدث إصدارات السلسلة الرسمية لألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية، من قبل كودماسترز، لكنها الأولى منذ أن استحوذت شركة "إي.إيه" الأمريكية العملاقة على استديو التطوير البريطاني.

وتقدم النسخة الجديدة التجربة الأعمق والأكثر اكتمالاً حتى الآن من قبل كودماسترز التي نجحت ببناء قاعدة متينة للإصدارات اللاحقة المستقبلية من اللعبة الشهيرة.

ولعل من بين أهم الإضافات للنسخة الجديدة هو طور القصة الجديد، والذي يُدعى "بريكينغ بوينت". يمتد هذا الطور على مدار ثلاثة مواسم حيث يبدأ اللاعب بشخصية أيدن جاكسون، نجم صاعد في الفورمولا 2 يسعى للترقي إلى الفورمولا واحد.

وبعد الفوز بلقب الفورمولا 2 في أبوظبي، يمكن للاعب الاختيار من بين خمسة فرق يود بداية مسيرته في الفورمولا واحد معها لموسم 2020، وذلك إلى جانب زميل كاسبر آكيرمان، الذي يمثل جانباً أساسياً من طور القصة.

وتسير أولى فصول طور القصة ضمن إطار زمنيّ صحيح يعكس ما جرى في عالم الفورمولا واحد خلال ذلك الموسم، على سبيل المثال نشهد خروج سيباستيان فيتيل من فيراري وتغيير اسم ريسينغ بوينت إلى أستون مارتن، حيث تحصل هذه الأحداث بالتزامن مع الانتقال إلى موسم 2021 ضمن اللعبة.

وعلى نحوٍ آخر، نشهد في اللعبة اشتعال المنافسة بين جاكسون (اللاعب) وزميله آكيرمان إضافة إلى عودة "الشخصية الشريرة" من نسخة 2019، ديفون باتلر كذلك. علاوة على ذلك هناك جانبٌ ضمن اللعبة يتضمن عالم قنوات وسائل التواصل الاجتماعي مع مصادر موجودة في العالم الحقيقي وأسماء مواقع مثل جون نوبل المحرر في موقع موتورسبورت.كوم وجيس ماكفادين مدير القسم الرقمي في شبكة موتورسبورت!

ويعمل طور القصة على تعديل تجربة اللعب بشكل كبير للغاية، كما ينجح في رفع مستوى التفاعل مع اللعبة ويقدم بعض اللمحات الدرامية في القصة والشخصيات على مدار ما يقارب ست ساعات تقريباً لإكمالها.

لقطة شاشة من لعبة الفورمولا واحد 2021 تصوير: كودماسترز

طور إدارة فريق/سائق في اللعبة، تم إدخاله في نسخة العام الماضي تحت اسم "فريقي"، حيث تم تحسينه وتطويره كذلك. ويمكن للاعب الاختيار بين سائقي الموسم الماضي في الفورمولا 2 كزميل لك، كما بوسع اللاعب أيضاً دخول سوق السائقين والرعاة إضافة إلى المنشآت وتكاليف البحث والتطوير. وتتضمن نسخة "ديلوكس" من اللعبة، سائقين أسطوريين أمثال إيرتون سينا، آلان بروست، مايكل شوماخر، دايفيد كولتارد، جنسن باتون، نيكو روزبرغ وفيليبي ماسا، يمكن للاعب التوقيع معهم كزملاء.

وعلاوة على طور "فريقي، يسمح طور القصة الاعتيادي للاعب باختيار البداية من الفورمولا 2 قبل الانتقال إلى الفورمولا واحد. وهناك إضافة رائعة أخرى ألا وهو طور القصة ثنائي اللاعبين، حيث يسمح للاعب باللعب مع صديق له عبر الإنترنت كزميلين ضمن الفريق أو منافسٍ له ضمن طور القصة.

وتم كذلك إدخال تحسينات ضمن طور القصة على قسم البحث والتطوير، حيث بات أكثر سلاسة وسهولة بالتعامل فيما يتعلق ببرامج المحاكاة وتخصيص الموارد بشكل دقيق. وكذلك الأمر للتصفيات (لفة واحدة أو محاكية للواقع) وطول السباق (5 لفات، 25 بالمئة، 50 بالمئة و100 بالمئة من طول السباق الحقيقي)، ويمكن تعديل كذلك.

وهذا التوازن ما تبرع به نسخة 2021 من اللعبة الشهيرة، وبشكل مثالي. إذ يمكن تعديل خصائص اللعبة بشكل أكبر بكثير مقارنة بنسخة العام الماضي، وذلك لتلائم جميع رغبات اللاعبين بمختلف مهاراتهم. وكذلك الحال مع الذكاء الاصطناعي وجميع النواحي الأخرى مثل البحث والتطوير وغيرها التي يمكن تعديلها لتصبح أسهل أو أصعب وفقاً لما يريده اللاعب. وبالرغم من أن لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية ليست لعبة محاكاة بطبيعتها، لكن يمكن تعديلها لتصبح قريبة جداً من الواقع.

لقطة شاشة من لعبة الفورمولا واحد 2021 تصوير: كودماسترز

أسلوب القيادة في لعبة الفورمولا واحد رائع كما هي العادة، حيث باتت السيارات تمنح شعوراً أفضل مقارنة بنسخة العام الماضي. كما تم وضع بعض اللمسات الإضافة على نظام الذكاء الاصطناعي الذي بات قادراً على القيام بتجاوزات أكثر جرأة أو الدفاع بشكل شرس.

كما تم تحسين التحكم بشكل أفضل في نسخة هذا العام وكذلك لناحية نظام استعادة الطاقة الذي يمكن تحديده على وضع "تلقائي" لتسهيل المهمة على اللاعب. مثل هذه التغييرات الطفيفة تسهّل على اللاعب الاندماج بشكل أكبر، بالمقابل يمكن تعديلها لمن يودّ تجربة أكثر واقعية.

وعقب إصدارها، ستحصل نسخة 2021 على 21 حلبة مع إضافة إيمولا، بورتيماو وجدة في وقت لاحق كمحتوى مجاني قابل للتحميل. ويمكن تجربة حلبة الصين عبر طور القصة فقط، بينما ما تزال الحلبات الأخرى التي ألغيت من الروزنامة: كندا، سنغافورة وأستراليا، قابلة للعب.

ويمكن للاعب تخصيص طول الموسم وطور القصة بـ 20، 16 أو 10 سباقات ضمن الروزنامة، وذلك وفقاً لما يريد.

طور اللعب الجماعي بات أكثر سلاسة الآن مع خيار "سوشل بلاي" الجديد، أما أولئك الذين يريدون منافسة جدية يمكنهم الولوج إلى دوريات الفورمولا واحد للرياضة الإلكترونية أو إنشاء بطولاتهم الخاصة مع أصدقائهم. مستوى تخصيص كسوة السيارة وبزات التسابق هو نفسه لنسخة العام الماضي، وذلك عبر متجر ’بوديوم باس’ الذي يمكنك عبره إنفاق العملة الخاصة ’بيت كوين’.

وأخيراً، فإن لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية 2021 تمثل وجهة ممتازة للاعبين الاعتياديين وأولئك المخضرمين الذين يحبون هذه السلسلة، ويمكن إنهاء طور القصة في غضون ست ساعات. كما أنها توفر مستوى عالياً من التخصيص في جميع النواحي وتقدم وقتاً ممتعاً للاعبين.

يشار أن اللعبة ستصدر على منصات بي اس 5، بي اس 4، أكسبوكس سيريس أكس/أس، أكسبوكس ون والحاسب الشخصي يوم 16 يوليو، بينما بوسع اللاعبين الذين اشتروا نسخة "ديلوكس"، البدء باللعب قبل ثلاثة أيام من الموعد.

لقطة شاشة من لعبة الفورمولا واحد 2021 تصوير: كودماسترز