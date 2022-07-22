مراجعة لقابض فيراري ستُحسّن انطلاقاتها في الفورمولا واحد

واجه فريق ألفا روميو على وجه الخصوص مشاكل على صعيد الانطلاقات هذا العام، كما لم تكن انطلاقات الفريق المصنعيّ خالية من المتاعب تمامًا هي الأخرى.

وقال متحدّثٌ باسم فيراري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ القابض ليس جديدًا بالكامل، لكنّه "يتضمّن تفصيلًا تقنيًا قام الفريق بتحديثه".

ولم يُرد الفريق التعليق على أيٍّ من السيارات المزوّدة بوحدة طاقة فيراري ستختبر هذا التحديث نهاية هذا الأسبوع.

لكنّ كارلوس ساينز الإبن أكّد أنّ الفريق واجه بعض المشاكل في القابض هذا الموسم.

وقال الإسباني: "حدّدنا مشكلة في سيارتنا هذا العام وهي لا تسمح لنا بتقديم انطلاقات مثل التي كنّا نحصل عليها العام الماضي. وربّما تُؤثّر كذلك على زملائنا في وحدة الطاقة في الفرق الأخرى".

وأكمل: "لكنّنا نعلم أين تقع المشكلة، سنُبقي عليها طيّ الكتمان ولا نريد الحديث عنها كثيرًا، لأنّه ليس الأمر كما لو أنّنا نتراجع إلى الخلف في كلّ انطلاقة".

وأردف: "ربّما لم تكن هذه أفضل انطلاقات حصلنا عليها مع هذه السيارة، وآمل أن نُواصل تحسينها على مدار العام وبالتوجّه إلى العام المقبل".

ويأمل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو أن تُعالج التحديثات تقلّبات القابض التي صعّبت عليه الحصول على انطلاقات نظيفة هذا الموسم.

فضلًا عن ذلك فقد اعترف بوتاس بأنّ الأمر تطلّب منه بعض الوقت للتأقلم مع تصميم عتلة قابض الفريق السويسري بعد انتقاله إليه قادمًا من مرسيدس.

وقال الفنلندي: "لدينا قابضٌ جديدٌ هنا، أخيرًا! سنختبره في التجارب الحرّة للمرّة الأولى، لكنّ فيراري عملت عليه منذ مدّة".

وأكمل: "لدينا الآن أخيرًا بعض المكوّنات الجديدة للقابض والتي من المفترض أن تقضي على التذبذبات التي نواجهها".