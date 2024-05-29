مراجعة لعبة اف1 24: جيدة لكنها تفتقر للمسة المميزة

تعتبر هذه النسخة الأحدث من إصدارات الأستديو المطوّر Codemasters والناشر EA SPORTS، بعد التزامهما طويل الأمد بتقديم لعبة فورمولا واحد تتضمن جميع الفرق، الحلبات والسائقين وهذا هو الحال مع نسخة 2024، إلى جانب محتوى كامل من بطولة الفورمولا 2 بنسخة 2023 (حيث سيتوافر سائقو موسم 2024 في تحديث سيصدر بعد إطلاق اللعبة).

أبقى أستديو Codemasters المطوّر على نفس محرّك اللعبة المخصّص في النسخة الجديدة، بالتالي لن تكون هناك تحديثات بصرية واضحة أو مختلفة، رغم التحسينات المنتظرة منذ فترة طويلة لحلبات مثل سبا-فرانكورشان.

ورغم ذلك، ما تزال هناك تصاميم محبطة للحلبات الأقدم أمثال مونزا وهنغارورينغ، مع حصول تجمّد في الشاشة خلال طور اللعب الجماعي بين المنصات. وتعمل اللعبة بحدّ ذاتها بسلاسة إلا أنها تفتقر للمسة المميزة التي كنا نتوقعها من نسخة 2024.

التقديم العام جيد، حيث يتضمن مقدمي "سكاي سبورتس اف1" مثل ناتالي بينكهام وأنتوني ديفيدسون وبالطبع دايفيد كروفت، كي يشعر اللاعب وكأنه يتابع جولة فورمولا واحد فعلية (فيما يتعلق بالتعليق، بوسع اللاعبين استبدال كروفتي بـ آليكس جاك معلق اف1 تي.في إن كانوا يفضلون ذلك).

وتم تعديل طريقة قيادة السيارة بعض الشيء، مع نظام "توجيه ديناميكي" جديد مخصص لتقديم المزيد من "الأداء الواقعي والقابل للتوقع" سواء عند التحكم باستعمال قبضة التحكم الاعتيادية أو حتى مقود مخصص.

وأثناء تجربة اللعبة، بدا وكأن نظام التعليق الجديد، الإطارات وأنظمة الانسيابية تميل لكفّة قبضة التحكم الاعتيادية وذلك أمر مفهوم نظراً لأن أغلب اللاعبين يلعبون اللعبة بهذه الطريقة. ومع إطفاء جميع عوامل المساعدة، فإن مناطق الجرّ باتت أكثر سهولة في التأقلم معها، بينما بدا وكأن الحفف الجانبية أصبحت أسهل كذلك ما عدا بعضها الموجودة في إيمولا على سبيل المثال، ما يجعل التحكم بقبضة التحكم الاعتيادية أمراً أقل إحباطاً.

لكن سيفضّل الكثير من اللاعبين المخضرمين استعمال مقود خاص للعب، ورغم أن التحكم بهذه الطريقة يبدو منطقياً أغلب الأحيان، لكن الشعور بالسيارات وكأن التحكم فيها دقيق بعض الشيء، حيث تعاني من فرط استجابة للانعطاف في بداية المنعطف، ومن ثم صعوبة انعطاف في منتصفه. وقد لا يعجب هذا البعض، لكن وبعض قليل من التعوّد فإن اللعبة تصبح أكثر قابلية للتوقع وهذا ما يساعد في خوض طور القصة الغنيّ (لكن لا يوجد ’Braking Point’ هذه المرة، حيث يتم إصدارها مرة كل عامين).

اف1 24 الصورة من قبل: EA Sports F1 24

ولم يتغير الكثير مقارنة بالنسخة السابقة في هذه النقطة: يدخل السائقون حصص تجارب محددة من قبل المهندسين، يكسبون نقاطاً للتحديث بهدف تحسين السيارات. ويمكن لهم الحصول على مكاسب إضافية عبر تحقيق أهداف معينة ضمن هذه النسخة - موظفين ذوي قدرات خاصة - في الموسم. والنجاح بهذا الأمر سيعزز من سمعة اللاعب أو ‘Driver Recognition’ التي تجذب بدورها موظفين جيدين للفريق.

وللمرة الأولى على الإطلاق، سيحصل اللاعبون على فرصة اختيار القيادة كأحد السائقين على الحلبة حيث يرتفع مستوى السائق أو ينخفض طوال الموسم. لكن تأثير هذه الإضافة الجديدة ليس كبيراً.

أما نمط القصة الأصعب الجديد، فيضيف سيناريوهات مثيرة للاهتمام، تتضمن تصنيفات لأفضل اللاعبين عبر الإنترنت. وستتم إضافة المزيد خلال الموسم، مع عودة نمطي "بطل العالم للفورمولا واحد" و"فريقي"، ما يعني المزيد من التنوّع ضمن طور اللاعب الفردي. لكن من جهة أخرى، فإن المشتريات موجودة ضمن اللعبة.

هل تستحق لعبة اف1 24 الشراء إن كنت تمتلك نسخة 23؟ هناك بالفعل بعض الإضافات الحقيقية مقارنة بالنسخة السابقة. نمط القصة الأصعب إضافة جيدة لكنها محدودة؛ كما أن تأثيرات أنظمة القيادة والتحكم قد لا تعجب جميع اللاعبين لكنها تحمل بعض التساهل؛ تأثيرات سمعة اللاعب وأنظمة التصنيف منخفضة للغاية فيما يتعلق بخيارات اللاعبين في طور القصة.

تم تحديث تصاميم الحلبات إلى المعايير الحديثة لكن ورغم أن نمط القصة مماثل للنسخ السابقة لكنه يقدم بعض التحديات المثيرة للاهتمام.

إن كنتَ لاعباً جديداً تماماً على السلسلة، أو لم تلعب آخر النسخ، فإن اف1 24 تمنحك نظرة جيدة كلعبة مختصة في الفورمولا واحد، مع نمط قيادة يحمل بعض التساهل وقد يناسب الكثير من اللاعبين. لكنه قد لا يعجب اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة!

اف1 24 الصورة من قبل: EA Sports F1 24

سعر لعبة اف1 24 وتوافرها:

● EA SPORTS/Codemasters

● منصة الحاسب الشخصي (Steam, Epic Game Store, EA App)، بلايستيشن 4 و5، اكسبوكس ون، اكسبوكس سيريس اس/اكس.

● السعر: $59.99 (النسخة الاعتيادية)، $79.99 (نسخة الأبطال)