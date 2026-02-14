مراجعة الإعلان التشويقي: ماذا ينتظرنا في الموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة"

تم إصدار الإعلان الترويجي للموسم الثامن من سلسلة نتفليكس "Drive to Survive" في 12 فبراير، قبل طرح الموسم كاملًا على المنصة في 27 فبراير.

ومن المرجح أن يتبع الموسم الصيغة نفسها التي اتبعتها المواسم السبعة السابقة، حيث سيضم 10 حلقات تتناول قصصًا مختلفة من داخل الحلبات وخارجها خلال موسم 2025.

وفيما يلي أبرز محاور الحلقات التي لمح إليها الإعلان الترويجي:

F1 75

يبدأ الإعلان بتجمع السائقين في حدث إطلاق F1 75. وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانطلاق بطولة العالم، أُقيم حدث إطلاق ضخم في صالة O2 بالعاصمة البريطانية لندن، حيث كشفت الفرق العشرة عن تصاميم سياراتها للموسم الجديد.

وشهد الحدث أيضًا عروضًا موسيقية لكل من كين براون وفرقة تيك ذات وبراين تايلر.

حيث قال سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري بصوت واحد:

"هذه هي: اللحظة التي كنا ننتظرها جميعًا".

لانس سترول، فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للفورمولا 1، وآندي كويل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستون مارتن للفورمولا 1 الصورة من قبل: Clive Mason/Getty Images

السائقون الناشئون

شهد موسم 2025 مشاركة ستة سائقين ناشئين في البطولة، وهم: أندريا كيمي أنتونيللي مع مرسيدس، غابرييل بورتوليتو مع ساوبر، ليام لاوسون وإسحاق حجار مع ريسينغ بولز، جاك دوهان مع ألبين، وأوليفر بيرمان مع هاس.

ويُظهر الإعلان أيضًا استبدال جاك دوهان في فريق ألبين بالسائق الناشئ فرانكو كولابينتو. وخلف الكاميرا، يُسأل فلاڤيو برياتوري:

"هل تستمتع بطرد الناس؟".

فيردّ: "نعم، إذا كانوا لا يؤدون عملهم!"، قبل أن ينتقل المشهد إلى لقطات للسائق الأسترالي.

أقدم بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون على انتقال ضخم إلى فيراري في 2025. ورغم الترقب الكبير لموسمه الأول مع فريق مارانيللو، فإنه واجه صعوبة في التأقلم مع الفريق الجديد.

حيث قال البريطاني لـ كارلوس ساينز في منطقة الحظائر، والذي فقد مقعده في فيراري لصالح هاميلتون:

"من الممتع أن يكون لديك شيء جديد".

ويتناول الإعلان أيضًا التوتر بين هاميلتون ومهندس سباقه ريكاردو أدامي، الذي تم نقله لاحقًا إلى دور مختلف في 2026. حيث يقول هاميلتون عبر اللاسلكي:

"توقف عن التحدث إليّ بينما أكون في معركة حقيقية، يا رجل".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: فيراري

ثنائي مكلارين السائقان رقم 1

كان من الواضح أن السلسلة ستسلط الضوء على الصراع الداخلي في مكلارين. ففي النصف الأول من الموسم، كان لاندو نوريس وأوسكار بياستري يتنافسان بشكل مباشر على الانتصارات.

لكن، قررت إدارة الفريق السماح للسائقين بالتسابق بحرية بشرط واحد فقط: عدم الاصطدام ببعضهما.

ورغم التزامهما بذلك في معظم الأحيان، إلا أن هناك بعض الحوادث، مثل ما حدث في كندا وسنغافورة.

رحيل كريستيان هورنر

غادر كريستيان هورنر منصبه كرئيس تنفيذي ومدير فريق ريد بُل في يوليو 2025.

حيث يقول هورنر في الإعلان التشويقي:

"تم انتزاع شيء مني لم يكن ذلك خياري".

ثم أضاف، وهو يخاطب الكاميرا مباشرة: "أعتقد أننا انتهينا".

وتم تعيين لورون ميكيز، المدير السابق لفريق ريسينغ بولز، خلفًا له.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: ريد بُل

عودة ماكس فيرستابن القوية

بينما سيطرت مكلارين على النصف الأول من الموسم، عاد ماكس فيرستابن بقوة بعد العطلة الصيفية، مهددًا آمال نوريس وبياستري في لقب بطولة السائقين.

حيث يقول هورنر في الإعلان:

"الجميع لديه رأي، لكن لا تستهينوا بالمنافسة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمكلارين زاك براون: "ماكس مثل الشرير في أفلام الرعب. دائمًا ما يعود".

السائق الثاني في ريد بُل

لمحة سريعة عن حادث يوكِي تسونودا خلال التجارب التأهيلية لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى توحي بأن السلسلة ستتناول معاناة ريد بُل مع السائق الثاني.

بدأ ليام لاوسون الموسم بجانب فيرستابن، لكنه استُبدل بعد سباقين فقط بتسونودا. وبقي الياباني في المقعد حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى دور السائق الاحتياطي وسائق الاختبارات.

منصة تتويج أولى لـ نيكو هلكنبرغ

لقطة سريعة لاحتفالات نيكو هلكنبرغ وفريق ساوبر تعطي الجماهير أملاً في رؤية كواليس أول منصة تتويج للسائق الألماني في الفورمولا 1 خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

انطلق هلكنبرغ من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق في حلبة سيلفرستون، وقاوم ظروف الأمطار لينهي السباق في المركز الثالث، محققًا منصة التتويج بعد 239 سباقًا، وهو رقم قياسي غير مرغوب فيه لأكثر عدد مشاركات قبل أول منصة.

نيكو هلكنبرغ، ساوبر، ستيفن بيتريك، مهندس سباقات نيكو هلكنبرغ الصورة من قبل: ساوبر

أول لقب عالمي لـ لاندو نوريس

حُسم لقب بطولة السائقين لعام 2025 في الجولة الختامية بأبوظبي، في سباق مشوق حتى اللحظة الأخيرة.

فاز فيرستابن بالسباق، وجاء بياستري ثانيًا ونوريس ثالثًا، لكن المركز الثالث كان كافيًا ليحرز نوريس أول لقب عالمي في مسيرته.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images