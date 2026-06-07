أثار الأداء الذي قدمه كيمي أنتونيللي في جائزة موناكو الكبرى، حيث صعد إلى أعلى مراكز منصة التتويج، حماسًا كبيرًا داخل مرآب مرسيدس.

وتحدث مدير الفريق توتو وولف إلى وسائل الإعلام بعد السباق، مشيدًا بالأداء الاستثنائي للسائق الشاب.

حيث قال: "جزء مني سعيد جدًا من أجل كيمي. بعد السباق، أراد الفريق أن أكون على منصة التتويج أيضًا وقالوا لي: ’هذا بيتك، يجب أن تذهب إلى هناك’".

وأضاف: "لكن عندما أنظر إلى جورج راسل، أرى أنه مرّ بعطلة نهاية أسبوع غير مريحة إلى حد ما".

وتابع: "لذلك أريد أن أحافظ على التوازن العاطفي".

وأضاف: "الآن، بينما نتجه إلى برشلونة، سنركز على إعادة الفريق وجورج إلى أفضل حالاتهما".

وأشار وولف إلى السرعة المذهلة التي أظهرها السائق الشاب خلال السباق، وكذلك إلى التعليمات التي تلقاها عبر اللاسلكي لتخفيف الوتيرة، واصفًا قيادة أنتونيللي بالكلمات التالية: "أداء كيمي كان مذهلًا حقًا".

وأضاف: "لقد سيطر بالكامل على السباق، وفي بعض الأوقات كان يسجل لفات أسرع بـ 1.5 ثانية من الجميع".

وتابع: "الطريقة التي تمكن بها من فتح فارق سريع عن هاميلتون بعد إعادة الانطلاق كانت مثيرة للإعجاب حقًا".

كما كشف وولف تفاصيل الرسائل التي وُجهت إلى أنتونيللي خلال السباق، قائلًا: "جاء التحذير بضرورة تخفيف السرعة خلال السباق أولًا من بونو، ثم مني".

وأضاف: "طلبت من بونو أن يخبر كيمي بأن الفارق بينه وبين السيارة التي خلفه يبلغ نصف دقيقة".

وتابع: "لكنه استمر في تسجيل تلك اللفات السريعة".

وختم قائلًا: "لذلك توصلنا في النهاية إلى فكرة: ’ربما هذه هي وتيرته الطبيعية في القيادة’، ولم نتدخل!".