تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

موتو جي بي
جائزة المجر
خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

موتو جي بي
جائزة المجر
لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

وصف مدير فريق مرسيدس توتو وولف الفوز المثير للإعجاب الذي حققه سائقه الشاب أندريا كيمي أنتونيللي في موناكو بأنه "مذهل".

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أثار الأداء الذي قدمه كيمي أنتونيللي في جائزة موناكو الكبرى، حيث صعد إلى أعلى مراكز منصة التتويج، حماسًا كبيرًا داخل مرآب مرسيدس. 

وتحدث مدير الفريق توتو وولف إلى وسائل الإعلام بعد السباق، مشيدًا بالأداء الاستثنائي للسائق الشاب.

حيث قال: "جزء مني سعيد جدًا من أجل كيمي. بعد السباق، أراد الفريق أن أكون على منصة التتويج أيضًا وقالوا لي: ’هذا بيتك، يجب أن تذهب إلى هناك’".

وأضاف: "لكن عندما أنظر إلى جورج راسل، أرى أنه مرّ بعطلة نهاية أسبوع غير مريحة إلى حد ما".

وتابع: "لذلك أريد أن أحافظ على التوازن العاطفي".

وأضاف: "الآن، بينما نتجه إلى برشلونة، سنركز على إعادة الفريق وجورج إلى أفضل حالاتهما".

وأشار وولف إلى السرعة المذهلة التي أظهرها السائق الشاب خلال السباق، وكذلك إلى التعليمات التي تلقاها عبر اللاسلكي لتخفيف الوتيرة، واصفًا قيادة أنتونيللي بالكلمات التالية: "أداء كيمي كان مذهلًا حقًا".

وأضاف: "لقد سيطر بالكامل على السباق، وفي بعض الأوقات كان يسجل لفات أسرع بـ 1.5 ثانية من الجميع".

وتابع: "الطريقة التي تمكن بها من فتح فارق سريع عن هاميلتون بعد إعادة الانطلاق كانت مثيرة للإعجاب حقًا".

كما كشف وولف تفاصيل الرسائل التي وُجهت إلى أنتونيللي خلال السباق، قائلًا: "جاء التحذير بضرورة تخفيف السرعة خلال السباق أولًا من بونو، ثم مني".

وأضاف: "طلبت من بونو أن يخبر كيمي بأن الفارق بينه وبين السيارة التي خلفه يبلغ نصف دقيقة".

وتابع: "لكنه استمر في تسجيل تلك اللفات السريعة".

وختم قائلًا: "لذلك توصلنا في النهاية إلى فكرة: ’ربما هذه هي وتيرته الطبيعية في القيادة’، ولم نتدخل!".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كيف تدهور سباق راسل التعيس في موناكو مع اتساع الفارق في لقب البطولة

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

وولف: سنتجنب أوامر الفريق قدر الإمكان

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
وولف: سنتجنب أوامر الفريق قدر الإمكان

أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي يخطف قطب انطلاق أول مذهلاً في تصفيات موناكو الجنونية وراسل يكتفي بالمركز السادس

بياستري: كلما انتقلنا إلى نسبة 60/40 للمحركات بشكل أسرع كان ذلك أفضل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
بياستري: كلما انتقلنا إلى نسبة 60/40 للمحركات بشكل أسرع كان ذلك أفضل
المزيد من
أندريا كيمي أنتونيللي

أنتونيللي بعد فوزه الخامس على التوالي في موناكو: "المهمة لم تنته بعد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أنتونيللي بعد فوزه الخامس على التوالي في موناكو: "المهمة لم تنته بعد"

لحظة طريفة تخطف الأضواء لمزاح هاميلتون وفيرستابن مع أنتونيللي صاحب البول بوزيشن في موناكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
لحظة طريفة تخطف الأضواء لمزاح هاميلتون وفيرستابن مع أنتونيللي صاحب البول بوزيشن في موناكو

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
المزيد من
مرسيدس

تعديل الجناح الخلفي في مرسيدس ربما منح أنتونيللي لفته "السحرية" في موناكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تعديل الجناح الخلفي في مرسيدس ربما منح أنتونيللي لفته "السحرية" في موناكو

أمران اثنان يقلقان راسل وسط تألق أنتونيللي في موسم 2026 للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
أمران اثنان يقلقان راسل وسط تألق أنتونيللي في موسم 2026 للفورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد