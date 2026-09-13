"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية
وصف أوسكار بياستري تجاربه التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى بأنها "صادمة" و"فوضوية"، بعدما أنهى الحصة في المركز السابع بينما انتزع زميله في فريق مكلارين للفورمولا 1 لاندو نوريس مركز الانطلاق الأول.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
عانى بياستري من ناحية الوتيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع على حلبة مادرينغ الجديدة. وباستثناء التجارب الحرة الثالثة، فشل في اقتحام المراكز الستة الأولى في أي من حصص التجارب أو مراحل التجارب التأهيلية في مدريد.
وبعدما كان أبطأ من نوريس بفارق 0.360 ثانية في المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية و0.331 ثانية في المرحلة الثانية، احتل بياستري المركز السابع مجددًا بعد طلعته الأولى في المرحلة الثالثة، رغم أن الفارق مع البريطاني لم يتجاوز 0.017 ثانية.
لكن السائق الأسترالي حسّن زمنه بمقدار 0.248 ثانية فقط في محاولته الثانية، بينما تمكن نوريس، رغم ما وصفته مكلارين بأنها خسارة لثلاثة أعشار من الثانية في المنعطف الأخير، من تحسين زمنه بسبعة أعشار مذهلة لينتزع مركز الانطلاق الأول.
ووصف بياستري لفته الثانية في المرحلة الثالثة بأنها "مذهلة في سوئها" خلال حديثه إلى سكاي سبورتس إف1، وقدم مزيدًا من التفاصيل لوسائل الإعلام المكتوبة.
وقال: "كانت مجرد واحدة من تلك الحصص التي ينبغي فيها أن تضغط زر إعادة التشغيل وتحاول مرة أخرى. بدلًا من أن أعاني من شيء كبير بشكل خاص، كانت الأمور فوضوية إلى حد كبير. اضطررت إلى إلغاء اللفة الأولى في المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية، وهذا يجعلك تخرج قليلًا عن التسلسل وعن الإيقاع. وعلى حلبة مثل هذه، من السهل جدًا أن تخسر الكثير من الوقت، وهكذا انتهى الأمر".
وأكمل: "كما أنني لست متفاجئًا من أن لفة التجارب التأهيلية الأخيرة في المرحلة الثالثة كانت متأخرة بهذا الفارق. كانت، بصراحة... سيئة جدًا. هذه هي الأمور أحيانًا، ولسوء الحظ".
وأردف: "أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع كانت أفضل قليلًا، مثل مونزا، من ناحية أنني على الأقل أصبحت أكثر سعادة بما تفعله السيارة. واليوم كانت ببساطة واحدة من تلك الحصص".
وعندما سُئل عما إذا كان قد شعر في أي وقت بأن السيارة قادرة على إيصاله إلى مركز الانطلاق الأول، بالنظر إلى ما حققه زميله، أجاب بياستري: "على الأرجح لا. أعتقد أنه لو قدمت عملًا جيدًا، فكان يبدو أنه بإمكاننا الوصول إلى مركز أعلى من المركز الذي كنا نحتله نوعًا ما. لكن أعتقد أن الوصول إلى مركز الانطلاق الأول كان بالتأكيد عملًا مثيرًا للإعجاب."
وبات نوريس الآن متفوقًا على بياستري في التجارب التأهيلية بنتيجة 13-2 منذ استئناف الموسم في أبريل، مع احتساب السباقات القصيرة أيضًا، وبفارق متوسط يبلغ 0.123 ثانية.
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"مذهلة في سوئها" و"فوضوية إلى حد كبير": بياستري في حيرة من تجارب مادرينغ التأهيلية
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