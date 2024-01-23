مدينة مدريد ستستضيف جائزة إسبانيا الكبرى بدءاً من 2026
ستنتقل جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد إلى مدينة مدريد بدءاً من 2026 بعقد لعشر سنوات، ما يترك حلبة برشلونة دون مستقبل واضح.
تعني صفقة مدريد الجديدة أن الفورمولا واحد ستترك حلبة برشلونة، والتي كانت موطناً لجولة إسبانيا منذ 1991، وبات الآن مستقبلها مجهولاً.
لكن، يبدو أن سلطات برشلونة ما زالت ضمن محادثات جارية حيال المستقبل، حيث لم يتم تماماً نفي إمكانية جولة ثانية في البلاد.
وستتكون الحلبة في مدريد، من 5.47 كيلومتراً وتضم قسمين: قسم شوارع وقسماً آخر كحلبة.
وما زالت الحلبة بحاجة لموافقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكنها تضم 20 منعطفاً، ومن المتوقع أن يبلغ زمن اللفة فيها دقيقة 32 ثانية. وستضم كذلك مبنى للبادوك بمواصفات "بريميوم" على حدّ وصف الفورمولا واحد.
كما سيتم تدعيمها بشبكة مواصلات عامة، وستتسع مبدئياً لـ 110.000 متفرجاً، وهو عدد ستتم زيادته إلى 140 ألفاً خلال النصف الأول من العقد.
العقد الطويل لحلبة مدريد، يضعها إلى جانب حلبات أخرى مثل أستراليا (2035) والبحرين (2036)، وحلبات أخرى من المتوقع تمديد عقودها لفترات طويلة كذلك.
تصوير: فورمولا واحد
مدريد
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