مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
285 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد التالي / فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة

أصرّ غريغ مافي المدير التنفيذيّ لليبرتي ميديا على أنّه "غير قلق" إزاء توازن الفورمولا واحد في ظلّ محاولة البطولة التعافي من موسم 2020 الصعب.

المشاركات
التعليقات
مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة

أعلنت ليبرتي ميدي مؤخراً نّ عائدات الفورمولا واحد تراجعت بنسبة 44 بالمئة في 2020 بالمقارنة مع 2019، ما تسبّب في خسائر عمليّة ضخمة بلغت 386 مليون دولار وتراجع العائدات المقسّمة بين الفرق العشرة.

لكنّ مافي حافظ على ثقته في الأداء الماليّ وتحسّنه في 2021 في ظلّ عودة المشجّعين إلى حضور الأحداث وازدياد مداخيل الترويج للسباقات.

وقال مافي ضمن اتّصال مع محلّلي وال ستريت: "أعتقد بأنّ أحد نقاط القوّة عندما تكون جزءًا من مجموعة ليبرتي ميدي هي أنّنا نملك القدرة على التطلّع إلى الأمام والتفكير في مكاسب شركاتنا".

وأضاف: "موازنة الفورمولا واحد قويةٌ جدًا. أعتقد بأنّ مستويات العمل التي لدينا في اتّفاقنا جيّدة. لست قلقًا إزاء ذلك".

وقال مافي أنّ جميع أعمال ليبرتي ستكون جاهزة عندما تنتهي قيود كورونا في العالم بأسره: "نحن في عمال محاولة التحضير للتأكّد من استفادتنا عندما تُفتح الأبواب، وأن نكون متجهّزين في حال عدم حدوث ذلك بالسرعة التي نريدها".

واعترف مافي أنّه حتّى مع عودة المشجّعين إلى سباقات الفورمولا واحد في 2021، فإنّ الأعداد لن تكون في المستويات الطبيعيّة على مدار الموسم بأكمله. وسيتسبّب ذلك بشكلٍ حتمي في تراجع المداخيل من قبل مروّجي السباقات.

وقال حيال ذلك: "ستكون لدينا خيارات أخرى على صعيد حضور المشجّعين بدرجات متفاوتة. لا أعتقد بأنّ الأمر سيكون ثنائيّ، إمّا 0 من الجماهير أو حضورٌ بنسبة 100%".

وأكمل: "سنكون في الوسط. أنا متفائلٌ أكثر بأنّه مع اقترابنا من نهاية الموسم فإنّنا سنحصل على قدرة استيعاب بنسبة 100 بالمئة".

وأضاف: "أعقد بأنّ عائدات الترويج ستبقى متراجعة في 2021، خاصة بالمقارنة مع الأعوام التي سبقت الوباء. سيكون عدد الجماهير محدودًا في الأحداث".

ثمّ تابع: "لسنا هنا للعمل على التوقّعات، لا يزال جزءٌ من هذه المسائل مجهولًا. سيتأثّر ذلك بدرجة سنكتشفها لاحقًا".

اقرأ أيضاً:

وعبّر مافي عن ثقته في أنّ عائدات البثّ، التي تراجعت في 2020 نتيجة تقلّص الروزنامة، ستعود إلى مستوياتها الطبيعيّة في 2021.

وقال: "نتوقّع أن تعود عائدات البثّ إلى المستوى الطبيعيّ على ضوء 23 سباقًا. لكنّنا لا نعلم ما سيؤول إليه الوضع الوبائي".

وأضاف: "هدفنا هو محاولة تجاوز آلام 2020. كان هدفنا حينها إقامة أكبر عددٍ ممكن من السباقات ومن ثمّ العودة إلى الوضع الطبيعيّ في 2021".

وبالتطلّع إلى المستقبل أصرّ مافي على أنّ اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستُولّد توزيعًا أفضل للعائدات في الفورمولا واحد مع ازدياد المداخيل.

وقال: "بالتوجّه إلى المستقبل ومع اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة فإنّ لدينا هيكلًا يزيد من الأرباح، ولدينا فرصة لاستعادة بعض ما تكسبه الفورمولا واحد تاريخيًا. تزداد الحصص مع مرّ الأعوام وتُصبح جذّابة أكثر بالنسبة إلينا".

واختت بالقول: "لست واثقًا من قدرتنا على تحقيق ذلك في 2021 بالنظر إلى المخاطر المتعلّقة بالوباء. لكن بالتوجّه إلى الأعوام المقبلة وفي ظلّ مواصلتنا التمتّع بعملٍ سليم، فأعتقد بأنّ حصّتنا ستزداد قليلًا".

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

المقال السابق

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

المقال التالي

فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 

فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

22س
3
فورمولا 1

لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة

4
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

5
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 
فورمولا 1

فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 

21د
مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة
فورمولا 1

مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة

44د
دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة
فورمولا 1

لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة

أحدث ملفات الفيديو
عمليّة قياس مقعد فالتيري بوتاس على سيارة 2021 03:56
فورمولا 1

عمليّة قياس مقعد فالتيري بوتاس على سيارة 2021

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد 02:52
فورمولا 1
26-02-2021

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون 01:39
فورمولا 1
26-02-2021

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022 07:32
فورمولا 1
26-02-2021

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد 00:52
فورمولا 1
26-02-2021

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يودّ قيادة سيارة فيراري الخارقة إذا سنحت الفرصة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

أحدث الأخبار

فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق هاس يتقبل "مخاطرة" التخلي عن تطوير سيارة 2021 

مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدير ليبرتي ميديا "ليس قلقًا" من خسائر الفورمولا واحد الماليّة

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

دعامة المرآة المسنّنة قد تكون أحدث مصادر مكاسب مرسيدس في الفورمولا واحد

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح سبب دعمها لخطة اعتماد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.