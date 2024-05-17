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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

مدير قسم الانسيابية يغادر مرسيدس التي ستضم اثنين من موظفي فيراري مبكرًا

تتجه مرسيدس للانفصال عن جواكينو فينو مسؤول قسم الانسيابية، بينما ستحصل العلامة الألمانية على خدمات اثنين من موظيفي فيراري البارزين مبكرًا.

جورج راسل، لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن مرسيدس قد بدأت عملية إعادة هيكلة مبدئية لقسمها الانسيابي مع مغادرة فينو بعد 6 أعوام أمضاها مع الفريق.

وتأتي تلك التغييرات في قسم الانسيابية قُبيل الوصول الأبكر من المتوقع لاثنين من موظفي فيراري البارزين - بما فيهما سيمون ريستا كبير المصممين السابق لدى سكوديريا - واللذين تم التوقيع معهما ولكن ربما لم يكونا متاحين حتى العام القادم.

لكن عوضًا عن ذلك، من المعلوم بأن ريستا، الذي سينضم في دور مدير التطوير الاستراتيجي، وإنريكو سامبو، الذي ينضم في دور رئيس قسم تطبيقات برمجيات الأداء، سيكونان متاحين لبدء العمل مع الفريق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

هذا ويعتقد بأن تلك الخطوة هي جزء من الاتفاق التعاقدي مع فيراري، والتي تم السماح لها ببدء العمل مع الثنائي القادم من مرسيدس لويك سيرا وجيروم دامبروسيو بدءًا من نفس التاريخ.

في الأثناء، أكدت مرسيدس أن تلك التحركات هي أمر طبيعي ضمن الفرق الكبيرة، حيث صرّح جايمس أليسون المدير التقني قائلًا: "تلك الخطوات ضمن الإطار والتدفق الطبيعي لفريق الفورمولا 1. الفرق باتت كبيرة هذه الأيام، وفي أي عام تجد أنك تتخلى عن مجموعة كبيرة من الموظفين وتستقدم مجموعة بديلة. وذلك يحدث في كل فريق تقريبًا"

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