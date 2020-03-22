مدير فيراري السابق: الفرق الأصغر في حاجة مادية لحد أدنى من السباقات في 2020

تسبّب وباء كورونا (كوفيد-19) في تأجيل السباقات الأربعة الأولى من الموسم وإعلان تأجيل سباقي هولندا وإسبانيا، إلى جانب مفاجأة إلغاء جائزة موناكو الكبرى بالكامل لهذا العام دون إعادة تأجيلها.

وتسعي البطولة مع إدارتها المتمثلة في ليبرتي ميديا والاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى تعديل الروزنامة بما يسمح بإقامة أكبر عدد ممكن من السباقات التي تمّ تأجيلها، وهو الأمر الذي تُحيط به الشكوك في ظل تفاقم الوضع العالمي الحالي.

ويرى دومينيكالي من جهته أن الفرق الأصغر ستكون المتضرر الأكبر من إلغاء العديد من السباقات - في روزنامة بدأت برقم قياسي تمثّل في 22 سباقًا - حيث أنّها تستمر في البطولة من خلال الجوائز المالية التي تحصل عليها من الجوائز.

فقال: "الأولوية الأولى للفورمولا واحد يجب أن تكون في البدء بتعريف محدد بشكل أو بآخر لروزنامة عليها 18 سباقًا على الأقل، وهو الأمر غير المتواجد في الوقت الحاضر".

وأضاف: "هنالك تركيز على الروزنامة بشكل كبير على طاولة اجتماعات الفورمولا واحد حاليًا فيما يتعلّق بالعقود والقيود بأنه يجب أن تكون هنالك روزنامة بحد أدنى من السباقات حتّى يتسنّى للنظام تمويل نفسه بنفسه".

واختتم: "هنالك العديد من الفرق التي تعيش وتستمر في البطولة بفضل الجوائز المالية التي تضمنها عوائد النظام، لكن وفي حال لم يكن هنالك عدد محدد من السباقات مضمون خلال الموسم، فستخسر هذه الفرق العديد من الاتّفاقات والصفقات التي تضمن لها الدخل الذي يساعدها على البقاء في البطولة".