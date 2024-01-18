مدير فريق هاس الجديد: "لست هنا بديلاً عن شخصية شتاينر"
قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس الجديد في الفورمولا واحد أنه لن يحاول تقليد شخصية المدير السابق غونتر شتاينر.
بدلاً من ذلك، أكد الياباني أن تركيزه محصور على إدخال التغييرات الصحيحة التي يرى أنها ضرورية خلف الكواليس لدفع الفريق الأمريكي نحو الأمام.
وضمن أول مقابلة مع وسائل إعلام مختارة، أوضح كوماتسو أن شخصية شتاينر الشهيرة، أمر لا يريد تقليده أو اتباعه.
فقال: "بالطبع، لست هنا لمحاولة أن أكون غونتر شتاينر. إنه شخص مختلف تماماً".
وأكمل: "لست هنا كي أكون بديلاً عن شخصية غونتر شتاينر. إنه شخص مختلف تماماً. لديه نقاط قوة وضعف مختلفة مقارنة بي، لست هنا لمحاولة أن أكون شخصاً آخر".
واسترسل: "جين هاس (مدير الفريق) يعلم ذلك، وفي حال أراد جين بديلاً عن شتاينر بتلك الطريقة، لكان قد وظّف شخصاً آخر غيري".
بالمقابل، أكد كوماتسو أن طريقته في التعامل مع الأمور لن تكون مماثلة لـ شتاينر، لكن الهدف واضح، استخلاص كل ما يمكن من نقاط قوة فريق هاس.
فقال: "أنا أركز على التطوّر. أعتقد أنني أتبع طريقة صحيحة ومهذبة أيضاَ. أنا شخص واضح ومباشر، شفاف وصادق، ولا أحب الألاعيب السياسية".
واستكمل: "إن كان حافزك واضحاً لاستخلاص أفضل قدرات الفريق، أعتقد أن ذلك سيتفهمه العاملون وسيحفزهم للتعاضد معاً".
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