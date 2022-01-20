مدير فريق ألفا روميو لديه "ثقة تامة" في بوتاس بعد عملهما سويًا في الماضي

سيجتمع فاسور مدير فريق ألفا روميو من جديد مع بوتاس لموسم 2022 في بطولة العالم للفورمولا واحد إثر انتقال الفنلندي من صفوف مرسيدس.

وقد سبق وعمل فاسور مع بوتاس ضمن فريق "آرت غران بري" في بطولتي الفورمولا 3 والجي بي3.

وفاز بوتاس بلقب الجي بي3 في 2011 مع آرت، ما وضعه على طريق الانتقال إلى ويليامز في الفورمولا واحد في 2013.

ويشعر فاسور بالثقة أن علاقته السابقة مع بوتاس ستساعد في إرساء ركائز للعمل سويًا من جديد في الفورمولا واحد، على نحوٍ مشابه لعمله سابقًا مع شارل لوكلير قبل خوض المونغاسكي لموسمه الناجح مع ساوبر في 2018.

"من المهم أن تكون لديك علاقة شخصية جيدة مع سائقك، ثقة تامة، وفهم جيد لبعضكما البعض" قال فاسور لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "رأيت ذلك مع شارل في الماضي: عندما تعملان سويًا في فئات الناشئين، فإنك تعرف ذلك الشخص لفترة طويلة للغاية. ولا تحتاج بعد ذلك للحديث كثيرًا من أجل أن تفهم ما يتوقّعه".

وتابع: "العلاقة التي يمكنك بناؤها في فئات الناشئين مختلفة تمامًا عمّا يمكن أن تقوم به في الفورمولا واحد. حيث نكون في تواصل أكبر بكثير".

كما يرى فاسور أن بمقدور بوتاس أن يتألق في ألفا روميو بعيدًا عن ظل لويس هاميلتون، وذلك بعدما وقّع معه الفريق ليكون قائده ضمن عقد لعدة مواسم.

وعند سؤاله إذا ما رأي علامات تألق وهيمنة من بوتاس في فئات الناشئين، قال فاسور: "عندما ترغب إيجاد عوامل إيجابية في فئات الناشئين، فبوسعك دومًا إيجادها".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه وعندما تكون الأوضاع مثالية، فبوسعه التحليق. لقد كان أسرع من لويس في بعض الجولات. كما خاض سباقات عظيمة في القسم الأخير من الموسم (2021). وربما كان الوضع كذلك كونه كان قد وقع معنا وبات لديه مشروع جديد، لذلك كان أكثر ارتياحًا".