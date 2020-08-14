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مدير رينو "بالكاد يتنفّس" في ظلّ مشاركة ألونسو في إنديانابوليس

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مدير رينو "بالكاد يتنفّس" في ظلّ مشاركة ألونسو في إنديانابوليس
14-08-2020

اعترف سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّه "بالكاد يتنفّس" في ظلّ مشاركة سائقه المستقبليّ فرناندو ألونسو في سباق إنديانابوليس 500.

أكّد أبيتبول أنّ ألونسو لن يُسمح له بالعودة للمشاركة في سباق إندي 500 في المستقبل أثناء ارتباطه برينو، حتّآ لو لم يكن هناك تضاربٌ في المواعيد مع الجوائز الكبرى.

وبدأ ألونسو في هذه الأثناء محاولته الثالثة في سباق إندي 500 هذا الأسبوع، وتعرّض لحادث قوي في حصّة تجارب الخميس، وهو ما تطلّب عملًا مكثّفًا من فريقه لإعادة بناء سيارته في الليل. وأكمل الإسباني اليوم ثامنًا كأسرع السيارات الثلاثة في فريقه.

وكانت رينو قد أكّدت الشهر الماضي أنّ ألونسو سينضمّ إليها في 2021.

لكنّ أبيتبول شدّد على أنّ ارتباطات ألونسو التعاقديّة مع الفريق لن تسمح له بالعودة إلى الإندي كار لخوض مشاركة رابعة عندما يكون سائقًا لرينو.

وقال الفرنسيّ: "لديّ إجابة صريحة، بالكاد أتنفّس وسيتواصل ذلك إلى نهاية الأسبوع المقبل، إلى أن يُغادر سيارته في إنديانابوليس".

وأكمل: "لكن يُمكنني أن أوضح أنّه حالما يُصبح معنا فسيُصبح الوضع واضحًا لفترة. لذا لن يكون هناك تشتيت".

من جانبه شدّد ألونسو الأسبوع الماضي على أنّه لا يتوقّع العودة إلى السباق عندما يبدأ بالقيادة لصالح رينو.

وقال الإسبانيّ حينها: "ذلك سؤالٌ جيّد. أعتقد بأنّني أتوجّه إلى السباق وأنا أعلم بأنّه سيكون من المستحيل العودة في العامين المقبلين. سيتعيّن عليّ التخلّف عن حصّة التصفيات في حال أردت المشاركة".

وأضاف: "لن أكون مرتبطًا بمكلارين في العام المقبل في الفورمولا واحد لذا لن يُجدي ذلك نفعًا. أعلم أنّني لن أتواجد هنا لعامَين على الأقل".

واختتم بالقول: "هذا هو الوضع في الوقت الحاضر. أنا جاهزٌ للاستمتاع بالحدث وجاهزٌ لبذل أفضل ما في وسعي ومساعدة الفريق قدر الإمكان. دعونا نرى الاحتمالات في المستقبل. إن فزت يومًا ما، فربّما يفتح ذلك المزيد من الإمكانيّات المختلفة".

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