فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

مدير ريد بُل يشيد بمنصة تتويج فيرستابن في البرازيل: "إنّه يتفوق على المحاكاة بانتظام"

أقرّ مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز بأنه لم يكن بإمكان أي محاكاة توقع تقدم ماكس فيرستابن من المركز الحادي والعشرين إلى الثاني في البرازيل.

منشور: 09-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

قال مدير فريق ريد بُل لوران ميكيز إنه لم يكن بإمكان أي محاكاة توقع الانطلاقة القوية التي قادت ماكس فيرستابن من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثاني في جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس.

وكان السائق الهولندي قد انطلق من المراكز المتأخرة على شبكة الانطلاق بعد تلقيه عقوبة بسبب استبدال المحرك، كما حذّر بعد التصفيات من أن التجاوز سيكون أصعب على حلبة ساو باولو مقارنة بالسنوات السابقة. لكنه أثبت خطأ توقعاته من خلال قيادة مميزة أوصلته إلى منصة التتويج.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام بعد السباق، سُئل ميكيز عما أظهرته محاكاة ريد بُل بشأن ما كان بإمكان السائق الهولندي تحقيقه.

وأوضح الفرنسي: "كما هو الحال دائمًا، أعتقد أنه لا توجد محاكاة في العالم يمكنها توقع أنك ستنتقل من المركز الحادي والعشرين إلى الثاني، أو أنك ستتقدم 14 مركزًا خلال خمس لفات".

وأضاف: "لا توجد محاكاة قادرة على توقع ذلك. لذلك، فهو يتفوق على المحاكاة بانتظام. وبالطبع، من المحبط الانطلاق من المركز الحادي والعشرين، لأن الوتيرة بدت جيدة يوم الجمعة، وكذلك صباح السبت، وفي بعض الجوانب خلال القسم الأول من التصفيات عندما سمحنا له بالمشاركة. لكن هذه هي طبيعة اللعبة، أليس كذلك؟"

وأكمل: "من السهل نسيان أن هذا هو العام الأول لنا مع وحدة الطاقة. وقدّم أفراد الفريق عملًا استثنائيًا، وهذه هي أول عقوبة نتلقاها مع ماكس خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وهذا ما حدث. لم يكن الأمر مخططًا له؛ فقد واجهنا مشكلة صغيرة يوم الجمعة أجبرتنا على اتخاذ هذا القرار. لكن هذه هي طبيعة الأمور".

وبعد إنهاء شراكتها مع هوندا في مجال وحدات الطاقة مع نهاية عام 2025، أصبحت ريد بُل فريقًا مصنعيًا في موسم 2026، مع تقديم وحدات الطاقة الخاصة به من خلال مشروع ريد بُل باورترينز، الذي طُوّر بالتعاون مع فورد.

ومع حسم كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس لقب بطولة السائقين خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع الماضي، لا تزال المنافسة على المركز الثاني في الترتيب العام مفتوحة.

ويحتل فيرستابن حاليًا المركز الثاني برصيد 279 نقطة، متقدمًا على جورج راسل صاحب المركز الثالث برصيد 262 نقطة، ولويس هاميلتون في المركز الرابع برصيد 261 نقطة، وشارل لوكلير في المركز الخامس برصيد 249 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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