مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

لا يزال السباق مجدولًا نظريًا في 25 أكتوبر، ومن الممكن أن يُقام كجزء من سلسلة من أربعة سباقات في القارة الأمريكيّة.

إذ قد تسبقه جائزة كندا الكبرى، التي تتمّ دراسة 11 أكتوبر كموعدٍ لها في حال تمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ مع السلطات المحليّة، على أن يتبعها سباقا المكسيك والبرازيل في 1 و8 نوفمبر.

ولم يتمّ تأكيد أيٍ من تلك المواعيد من قبل الفورمولا واحد، لكن من المتوقّع أن يتمّ الإفصاح عن بعض تفاصيل الروزنامة حول ما سيجري بعد جائزة إيطاليا الكبرى في 6 سبتمبر.

ويُعدّ تنظيم السباقات خارج القارة الأوروبيّة أمرًا أكثر تعقيدًا، وذلك بالنظر إلى تكاليف النقل. وتحرص الفورمولا واحد على توفير الأحداث للتمويل اللازم، بالرغم من أنّها (الحلبات) لن تدفع الرسوم الاعتياديّة بالنظر إلى عدم حضور الجماهير.

وقال مدير حلبة أوستن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعلم إن كان بوسعي القول بأنّ السباق سيُقام أم لا. سيتمّ اتّخاذ قرار، لكنّه لم يُتّخذ بعد. أعتقد بأنّ الفورمولا واحد تعمل على خططٍ لإقامة سباق إن كان بوسعنا تنظيمه. ليس علينا الضغط للحصول على إجابة".

وأكمل: "أشعر بالأسف على تشايس كاري وكلّ الأعمال التي عليه القيام بها، وأثق في أنّه سيُحاول زيارة أكبر قدرٍ ممكن من الوجهات بالتوازي مع عدم التسبّب في أن يعلق أيّ فريق أو يتمّ إلغاء حدث في اللحظات الأخيرة".

وقال إبشتابن بأنّ حلبة الأمريكيّتين لا تتطلّب فترة إعلام طويلة مسبقة لتنظيم حدثٍ من دون حضور الجمهور.

وقال: "من السهل علينا تنظيم سباق حتى مع موعد إعلاق قصير، ربّما نحتاج لثلاثة أسابيع فقط. نحن جاهزون. تملك الفورمولا واحد خططًا لكيفية الفصل بين الفرق والعمل بأطقم محدودة".

وأكمل: "السماح للجماهير بالحضور هو ما يتطلّب المزيد من التحضير والتخطيط من أجل التعاقد مع موظّفين والتحضير للحدث. يُمكن للبطولة الانتظار حتّى اللحظات الأخيرة واتّخاذ القرار حينها بشأن إقامة سباق من دون جمهور هنا، لكنّني لا أعتقد بأنّهم سينتظرون حتّى اللحظات الأخيرة، أعتقد بأنّهم سيتّخذون قرارهم قريبًا، ليس فقط في ما يتعلّق بأوستن، وإنّما المكسيك وكندا".

واختتم: "لو تمكّنوا من القدوم إلى تكساس كجزء من جولة في أمريكا الشماليّة فإنّني سأعشق ذلك حقًا".