فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

المشاركات
التعليقات
مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك
30-06-2020

قال بوبي إبشتاين مدير حلبة الأمريكيّتين أنّه لا يزال من المبكّر للغاية اتّخاذ قرار بشأن مصير جائزة الولايات المتّحدة الأمريكيّة للفورمولا واحد لموسم 2020، وأنّه غير مستعجلٍ لمعرفة قرار البطولة.

لا يزال السباق مجدولًا نظريًا في 25 أكتوبر، ومن الممكن أن يُقام كجزء من سلسلة من أربعة سباقات في القارة الأمريكيّة.

إذ قد تسبقه جائزة كندا الكبرى، التي تتمّ دراسة 11 أكتوبر كموعدٍ لها في حال تمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ مع السلطات المحليّة، على أن يتبعها سباقا المكسيك والبرازيل في 1 و8 نوفمبر.

ولم يتمّ تأكيد أيٍ من تلك المواعيد من قبل الفورمولا واحد، لكن من المتوقّع أن يتمّ الإفصاح عن بعض تفاصيل الروزنامة حول ما سيجري بعد جائزة إيطاليا الكبرى في 6 سبتمبر.

ويُعدّ تنظيم السباقات خارج القارة الأوروبيّة أمرًا أكثر تعقيدًا، وذلك بالنظر إلى تكاليف النقل. وتحرص الفورمولا واحد على توفير الأحداث للتمويل اللازم، بالرغم من أنّها (الحلبات) لن تدفع الرسوم الاعتياديّة بالنظر إلى عدم حضور الجماهير.

وقال مدير حلبة أوستن لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعلم إن كان بوسعي القول بأنّ السباق سيُقام أم لا. سيتمّ اتّخاذ قرار، لكنّه لم يُتّخذ بعد. أعتقد بأنّ الفورمولا واحد تعمل على خططٍ لإقامة سباق إن كان بوسعنا تنظيمه. ليس علينا الضغط للحصول على إجابة".

وأكمل: "أشعر بالأسف على تشايس كاري وكلّ الأعمال التي عليه القيام بها، وأثق في أنّه سيُحاول زيارة أكبر قدرٍ ممكن من الوجهات بالتوازي مع عدم التسبّب في أن يعلق أيّ فريق أو يتمّ إلغاء حدث في اللحظات الأخيرة".

وقال إبشتابن بأنّ حلبة الأمريكيّتين لا تتطلّب فترة إعلام طويلة مسبقة لتنظيم حدثٍ من دون حضور الجمهور.

وقال: "من السهل علينا تنظيم سباق حتى مع موعد إعلاق قصير، ربّما نحتاج لثلاثة أسابيع فقط. نحن جاهزون. تملك الفورمولا واحد خططًا لكيفية الفصل بين الفرق والعمل بأطقم محدودة".

وأكمل: "السماح للجماهير بالحضور هو ما يتطلّب المزيد من التحضير والتخطيط من أجل التعاقد مع موظّفين والتحضير للحدث. يُمكن للبطولة الانتظار حتّى اللحظات الأخيرة واتّخاذ القرار حينها بشأن إقامة سباق من دون جمهور هنا، لكنّني لا أعتقد بأنّهم سينتظرون حتّى اللحظات الأخيرة، أعتقد بأنّهم سيتّخذون قرارهم قريبًا، ليس فقط في ما يتعلّق بأوستن، وإنّما المكسيك وكندا".

واختتم: "لو تمكّنوا من القدوم إلى تكساس كجزء من جولة في أمريكا الشماليّة فإنّني سأعشق ذلك حقًا".

المقال التالي
فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

المقال السابق

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

trending اليوم

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك
فورمولا 1 / فورمولا 1

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق
موتو جي بي / موتو جي بي

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019
فورمولا 1 / فورمولا 1

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

براندل: الانفصال عن فيراري سيجعل فيتيل "يحلّق" في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

براندل: الانفصال عن فيراري سيجعل فيتيل "يحلّق" في 2020

أحدث الأخبار

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك
فورمولا 1 / فورمولا 1

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

2
موتو جي بي

ستونر: "نجم هوندا اليافع" لم يرد أن أبقى في الفريق

3
فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

4
فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

5
فورمولا 1

رسميًا: سباقات الفورمولا واحد مجانًا على قناة MBC Action بدءًا من 2019

أحدث ملفات الفيديو

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة 03:01
فورمولا 1

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

أحدث الأخبار

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك
فورمولا 1

مدير حلبة الأمريكيّتين يتوقع أن يشمل قرار سباق أمريكا كلًا من كندا والمكسيك

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021
فورمولا 1

مكلارين تشدد على عدم وجود أي خطر يهدد مشاركتها في موسم 2021

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا
فورمولا 1

هوندا تجلب محرّكًا محدثًا لفريق ريد بُل في النمسا

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
فورمولا 1

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.