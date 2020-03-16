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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / أخبار عاجلة

مدير حلبة الأمريكيتين واثق من عدم تأثير قرار الإغلاق المؤقت على سباق الفورمولا واحد

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مدير حلبة الأمريكيتين واثق من عدم تأثير قرار الإغلاق المؤقت على سباق الفورمولا واحد
16-03-2020

قال بوبي إيبستاين رئيس حلبة الأمريكيتين أنّ قرار الإغلاق المؤقّت للحلبة وتقليص عدد العاملين لن يؤثّر على قدرتها في استضافة سباق الولايات المتّحدة في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام.

فُرضت على الحلبة إجراءات وقائية مشددة وقيود صارمة لمواجهة وباء كورونا من قِبَل سلطات أوستن ومقاطعة ترافيس، والتي أتت عقب تأجيل أو إلغاء العديد من الأحداث الرياضية البارزة حول العالم.

حيث تمّ يوم السبت الإعلان عن حظر التجمعات التي يزيد عددها عن 250 شخص حتّى الأوّل من مايو/أيار على أقل تقدير.

وكانت حلبة الأمريكتين قد خسرت بالفعل سباقها للموتو جي بي، الذي تأجّل من 5 أبريل/نيسان إلى الـ 15 من نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك سباق الإندي كار، الذي كان من المقرر إقامته في 26 أبريل/نيسان ولم تتم إعادة جدولته بعد. كما أنّ أحداثًا أخرى بما فيها حفلًا موسيقيًا للرولنغ ستونز في 24 مايو/أيار باتت مهددة الآن.

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وفي محاولة لتقليص نفقات الحلبة، أقدم مسؤولها على تسريح العديد من الموظفين، وتقليل ساعات عمل المتبقيين. مع ذلك، أبدى إيبستاين ثقته بأنّ الحلبة ما يزال بمقدورها استضافة سباق الفورمولا واحد في أكتوبر/تشرين الأوّل، إذ لم تتغيّر الظروف الحالية.

فقال: "خلال الأيام الـ 90 المقبلة فقط، تم تأجيل أو إلغاء أحداث كانت لتشهد حضور ما يقارب 600 ألف شخص. الإجراءات التي تُتّخذ اليوم ليس لها تأثير على قدرة الحلبة على استضافة الجائزة الكبرى".

وضمن بيانٍ منفصل أصدرته الحلبة، جاء فيه: "قلوبنا منفطرة على موظفينا (وعائلاتهم) الذين أمضوا كامل العام يستعدون للترحيب بالضيوف من أوستن وجميع أنحاء العالم، والآن وجدوا أنفسهم من دون عمل".

وأضاف البيان: "حل واقع مُحبط ناتج عن أزمة عالمية مكان فرحة المشاركة في خلق مناسبات تبقى في الذاكرة".

واختتم: "إنّها أوقات عصيبة بالفعل على عالم الأحداث واستضافتها. لكنّ الأهم أنّنا نأمُل أن يبقى الجميع أصحاء، وأن يتّبعوا النصائح الوقائية من الخبراء والقادة، وأن يعودوا إلى حلبة الأمريكتين عندما تعود تلك الأوقات الجيّدة".

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