مدير جائزة هولندا الكبرى "ينتظر توضحيًا" بشأن موعد سباق زاندفورت

ضمن بيان أصدرته يوم الجمعة، أوضحت الفورمولا واحد أنّ موسم 2020 لن يبدأ حتّى نهاية شهر مايو/أيار على أقلّ تقدير، في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة الهولندية حظرًا على الأحداث التي تشهد تجمعات تفوق 100 شخص حتّى الـ 31 من مارس/أذار، كما أنّ تمديدًا لمدّة شهر سيتضمّن أوّل يومين من نهاية أسبوع سباق زاندفورت.

وتُبذل الأن جهودٌ لإيجاد مكان جديد لبعض السباقات المؤجّلة، حيث يبدو بأنّ شهر أغسطس/آب خلال العطلة الصيفية هو الخيار الواضح لسباق هولندا.

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"لم نتلق بعد أيّ إعلان رسمي بشأن موعد السباق" قال لامرز لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "حيث لم تصرّح الفورمولا واحد وفيا بأنّه قد تم إلغاء الموعد المبدئي لجائزة هولندا الكبرى في الثالث من مايو/أيار، لم تصدر بعد أيّة رسالة رسمية".

وتابع: "بالطبّع لن يتفاجئ أحد إذا ما اتضح ذلك الأمر قريبًا، وتمّت إعادة جدولة السباق في نهاية المطاف. لكن لا جدوى من التفكير في كلّ أنواع السيناريوهات المحتملة بعد، إذ ننتظر توضيحًا من الفورمولا واحد وفيا قبل التواصل بشأن أيّ شيء".

كما شدّد لامرز على أنّ الحالة الصحية للأفراد هي الأولوية العالمية في الوقت الحالي، قائلًا: "أزمة فيروس كورونا تحكم في الوقت الحالي، الأمر بهذه البساطة".

وأكمل: "كلّ الأمور الجميلة التي حلمنا بها لجائزة هولندا الكبرى في زاندفورت ما يزال بوسعي رؤيتها تحدث، لكن علينا ألّا ننسى أنّ الصحة العالمية مهددة، وتلك الأولوية الأولى لدى الجميع الآن".

ومن المعروف أنّ سباق زاندفورت من بين أبرز السباقات التي ترغب الفورمولا واحد بإعادة جدولتها، إلى جانب فيتنام، والسباق الجديد الآخر مما كان مخططًا تقديمه هذا الموسم.

"شخصيًا أعتقد بأنّنا في مركز متقدم ضمن أولويات الفورمولا واحد كذلك" قال لامرز.

وأردف: "لكن مجددًا، نحن لم نتلق رسميًا رسالة واضحة بعد بشأن ذلك. آمُل أن يتفهّم المشجّعون هذا الأمر ويحافظون على حماستهم لبضعة أشهر. على أيّة حال، ليس على حاملي التذاكر القلق، فستبقى كلّ التذاكر صالحة في حال تمّت إعادة جدولة السباق".

في المقابل، وفيما يتعلّق باقتراح بصيغة نهاية أسبوع من يومين من أجل تخفيف الزحام بين الأعداد الكبيرة، قال لامرز: "من الواضح أنّهم يقيمون تلك الفكرة، لكنّني سعيد بترك ذلك التصريح لهم. لكنّ ذلك لا يبدو الخيار الأمثل لسباق زاندفورت بالنسبة لي".

واختتم: "إذا كان هنالك سمة مميزة لزاندفورت فهي "يوم الجمعة الخارق" لدينا، وأن تذاكرنا تنفد لكلّ يوم من نهاية الأسبوع. لن تجد بسهولة أمرًا كهذا في الجوائز الأخرى. لذا وإن كانت السباقات الأخرى لا تشهد تقريبًا أيّ مشجعين يحضرون تجارب الجمعة الحرّة، فقد تبدو تلك خطة معقولة. لكنّ ذلك لن يكون سيناريو مثالي لزاندفورت".