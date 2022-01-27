مدير برنامج هوندا السابق في الفورمولا واحد ينضمّ إلى ريد بُل

مع انسحاب هوندا من الفورمولا واحد هذا الموسم، جهّزت ريد بُل قسم وحدات طاقتها الخاص للاستحواذ على عمليّات تشغيل محرّكات الصانع الياباني.

وفي حين أنّ هوندا ستُواصل تصنيع وحدات الطاقة في منشآتها في اليابان خلال هذه الفترة الانتقاليّة، فإنّ العديد من أفراد الطاقم الذين ساعدوا ماكس فيرشتابن على ضمان لقب بطولة السائقين انتقلوا إلى مشاريع أخرى.

لكن اتّضح أنّ ياماموتو، الذي كان المدير الفعليّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد، سيُغادر الصانع الياباني هذا الشهر من أجل التجهيز لدورٍ استشاري مع ريد بُل للمساعدة في دعم جهودها.

وبحديثه عن خططه، قال الياباني أنّ الفكرة تتمحور حول عمله كنقطة تواصل بين ريد بُل وهوندا لضمان بقاء العلاقة قويّة بين الطرفين.

وقال في هذا الصدد: "لقد شكّلنا شركة جديدة. نريد القيام بشيء يجعل الناس سعداء، ولو فزنا في الفورمولا واحد فإنّ المشجّعين سيكونون سعداء بذلك".

وأضاف: "وقّعنا على عقدٍ مع شركة ريد بُل لوحدات الطاقة. تعاقدت معي بطلبٍ من كريستيان هورنر وهيلموت ماركو لدعمهم".

وأكمل: "هذا عقدٌ بين الشركتين، لذا من الصعب الحديث عن التفاصيل، لكن كأحد أعضاء شركة ريد بُل لوحدات الطاقة، فإنّني سأتمّ عملًا يُساعدها".

وقال ياماموتو أنّ تركيزه الأساسي سينصبّ على العمل كجسرٍ بين شركة ريد بُل لوحدات الطاقة وهوندا، وذلك لضمان أنّ تقدّم المحرّكات يكون سلسًا قدر الإمكان من الآن فصاعدًا".

وقال حيال ذلك: "في حال أرادوا على سبيل المثال فهم الثقافة اليابانيّة وثقافة هوندا، وتكوين علاقة مقرّبة وأفضل مع هوندا، فيُمكننا دعم ذلك. سيكون ذلك جسرًا بين ريد بُل واليابان ببساطة".

ويتوقّع ياماموتو حضور عددٍ من السباقات ضمن دوره الجديد، وقال أنّ قراره بمغادرة هوندا جاء بعد اتّخاذها لقرار مغادرة الفورمولا واحد.

"قرّرت ذلك في مارس العام الماضي" قال الياباني، وأضاف: "تمّ تعييني كمدير لقسم رياضة المحرّكات في 2016، وكان هدفي الفوز ببطولة سوبر جي تي أوّلًا. تمكّنت من تحقيق ذلك في 2018".

وأكمل: "ركّزت بالكامل على الفورمولا واحد في الأعوام الثلاثة التالية. شعرت منذ البداية بأنّ هذا العمل هو ذروة حياتي في هوندا وشعرت بأنّ بوسعي استغلال كلّ خبرتي هناك".

وأردف: "كنت أتساءل إن كان بوسعنا الفوز مع ريد بُل للمرّة الأولى في العام الأوّل، ومن ثمّ خوض معركة جيّدة على اللقب مع مرسيدس في العام الثاني، لكنّ ذلك لم يحدث".

واختتم بالقول: "لكن خلال العام الثالث، ومن خلال قدرات فيرشتابن القياديّة وفريق ريد بُل القويّ فقد تمكّنا من الفوز بالبطولة".