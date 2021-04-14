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مدير الفورمولا واحد التقني يترك منصبه الشهر المقبل

سيترك آندرو جايمس الذي شغل مركز المدير التقني للفورمولا واحد خلال مسيرة مهنية امتدت 25 عاماً، منصبه، بدءاً من الشهر المقبل.

مدير الفورمولا واحد التقني يترك منصبه الشهر المقبل

لعب جايمس دوراً محورياً في إنشاء وتعزيز العديد من الأنظمة التقنية والبروتوكولات التي ساعدت الفورمولا واحد على توسيع انتشارها العالمي، من بينها مركز البثّ الذي يحتوي آخر ما توصلت إليه التقنيات في هذا المجال.

كما ساعد في ضمان استعمال الرياضة لأحدث التقنيات باستمرار طوال العقود الثلاثة التي عمل خلالها مع البطولة والتي شهدت عدة تحديات.

من بينها ما حصل في جائزة اليابان الكبرى 2019 عندما قاد جايمس عملية تغيير موقع المركز التقني والإعلامي بسبب خطر الإعصار حينها. ولو فشل ذلك المسعى، لاضطر المنظمون لإلغاء الجائزة.

ولعل إحدى أهم جهود جايمس تمحورت حول مساعدة الفورمولا واحد في الانتقال للاعتماد على منشآت التحكم عن بعد من أجل تغطية سباقات البطولة. وكانت جائحة كورونا هي السبب وراء ذلك، لكن يبدو أن هذا الحلّ سيتواصل حتى بعد انتهاء الجائحة.

وبعد إعادة هيكلة المركز التقني والإعلامي للفورمولا واحد في بكين، تم الاتفاق المشترك على تنحي جايمس من منصبه نهاية الشهر المقبل.

وضمن معرض كلامه حيال رحيله القريب، أكد جايمس أنه فخور إزاء جميع ما حققه في البطولة، معرباً عن أمله بأن يكون قد ترك الرياضة بحال أفضلٍ.

فقال: "خلال الفترة التي أمضيتها في الفورمولا واحد، كانت لدي فرصة المشاركة في مشاريع مثيرة للغاية والعمل مع فريق رائع من الأشخاص الذين يمتلكون موهبة الإبداع والمهارات والشغف والتفاني، ما مكّننا من تقديم البطولة بهذا الشكل الرائع".

وتابع: "أنا فخور للغاية بكوني جزءاً من هذا. أود توجيه الشكر  إلى جميع أفراد طاقم العمل، السابقين والحاليين، على دعمهم المتواصل، وخاصة الفرق التي عملت معها بشكل مباشر".

واسترسل: "الآن، أنا أتجه قدماً، لكنني آمل أن أترك بصمتي، وآمل أن تواصل هذه الرياضة تقديم منتج رائع وحماسي وتفاعلي مع الجمهور".

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من جهته، أثنى روس برون المدير الرياضي للبطولة بشكل كبير على جهود جايمس خلال فترة عمله.

فقال: "لطالما كان جايمس أحد أعمدة المؤسسة لأكثر من 25 عاماً، ومساهماته هائلة حقاً".

وأكمل: "لم تكن البطولة لتتواجد بهذه المكانة من دون قدراته ومهاراته والتزامه وتفانيه. أود تقديم الشكر شخصياً إلى أندرو على الوقت الذي أمضاه هنا، وأتمنى له أطيب الأماني حيال خططه المستقبلية".

يشار إلى أن الاتجاه الذي سيسلكه جايمس في مسيرته غير واضح بعد، لكن خبرته الواسعة في الفورمولا واحد تجعله هدفاً واضحاً لأي فريق.

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