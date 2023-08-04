مدير الفريق السابق: ألبين تفتقد لسائق قيادي مثل هاميلتون وفيرستابن
تفتقر ألبين إلى سائق متمرّس بوسعه التصرف "كقائد للفريق" كما هو الحال مع ريد بُل ومرسيدس، وفقاً لـ سيريل أبيتبول مدير فريق الفورمولا واحد السابق.
ترك أوتمار زافناور مدير فريق ألبين منصبه مع العلامة الفرنسية وكذلك المدير الرياضي آلان بريماين، باتفاق مشترك مع الفريق، مباشرة مع انتهاء مجريات جولة بلجيكا قبل العطلة الصيفية.
ومع انتقال كبير القسم التقني بات فراي كذلك إلى ويليامز، بات واضحاً أن الفريق يخسر كبار موظفيه.
لكن أبيتبول، الذي عمل كمدير للفريق حتى مرحلة تغيير الاسم من رينو إلى ألبين في 2021، يرى أن المشكلة تكمن في غياب سائق بدور قيادي.
وضمن معرض كلامه مع شبكة "فرانس إنفو"، أوضح أبيتبول مدير فريق هيونداي في الراليات، أنه على ألبين اتباع أسلوب مرسيدس مع لويس هاميلتون أو ريد بُل مع سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن.
فقال معلقاً على سائقي الفريق الحاليين إستيبان أوكون وبيير غاسلي: "اسمان اثنان، أكثر من اللازم".
وأكمل: "حين تغلق عينيك وتفكر في مرسيدس، يخطر في بالك مباشرة لويس هاميلتون، رغم أن نيكو روزبرغ حقق إنجازات كبيرة".
وأردف: "حين تفكر في ريد بُل، يخطر في ذهنك سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن".
واسترسل: "تحتاج إلى سائق بمثابة مدير فريق، وهذا أمر أساسي. حالياً، المنافسة كبيرة جداً ومستويات السيارات متقاربة جداً".
واستكمل: "خلال فترة قصيرة، ستصبح المستويات متقاربة جداً. بالتالي فإن الطموح والتصميم سيصنعان الفارق".
من جهة أخرى، يرى أبيتبول أن الفترة الحالية الصعبة لفريق ألبين وغياب قائد واضح، تعني المخاطرة "بفقدان روح الفريق وطبيعته".
فقال: "كل العوامل المتغيرة تضع روح الفريق وطبيعته في موضع الخطر".
واختتم: "هم بحاجة لشخص قويّ بوسعه جمع 1000 شخص سوياً بطريقة موحّدة".
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