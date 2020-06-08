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مدير ألفا روميو: لوكلير مزيجٌ من شوماخر ورايكونن

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مدير ألفا روميو: لوكلير مزيجٌ من شوماخر ورايكونن
08-06-2020

قال المدير السابق لشارل لوكلير في صفوف فريق ألفا روميو أنّ نجم فيراري الحالي يملك مزيجًا من خصائص بطلَي العالم في الفورمولا واحد مايكل شوماخر وكيمي رايكونن.

سجّل لوكلير مشاركته الأولى في الفورمولا واحد مع ساوبر في 2018 قبل أن تتمّ ترقيته إلى فيراري بعد عامٍ واحد.

وبزغ نجم أصيل موناكو طوال العام الماضي، حيث حقّق انتصارَين وتواجد في المركز الرابع في بطولة السائقين أمام زميله سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات.

نتيجة لذلك مُنح لوكلير عقدًا طويل الأمد مع فيراري، ليبقى في صفوف قلعة مارانيللو حتّى نهاية 2024.

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ووعمل بيت زيندر مدير فريق ساوبر مع لوكلير خلال موسم 2018، وشعر مباشرة بأنّه يتعامل مع موهبة خاصة.

وقال زيندر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن سلسلة احتفال بـ 50 عامًا من حضور ساوبر في عالم رياضة المحرّكات: "كان موسمًا جيّدًا جدًا، كان من المثير للاهتمام العمل مجدّدًا مع سائقٍ يافع".

وأضاف: "قمنا بذلك مسبقًا، لكن كان ذلك للمرّة الأولى منذ وقتٍ طويل، حظينا بوافدٍ جديد، سائقٌ مميّزٌ جدًا ويملك أسلوبًا خاصًا".

وأردف: "لم يسبق لي أن رأيت سائقًا مثل شارل، وكان من المجزي للغاية رؤية تلك النتائج بعد كلّ العمل الذي بذلناه والأوقات الصعبة التي مررنا بها والوصول للعمل مع شابٍ يافعٍ مجدّدًا".

وأكمل: "دائمًا ما قلت بأنّه النسبة لي فمن منظور سرعته فإنّه بمثابة كيمي رايكونن، ومن منظور طريقة عمله فإنّه مايكل شوماخر على الأرجح".

ثمّ تابع: "قدّم له سيارة حيّدة وسيكون بطلًا للعالم بكلّ تأكيد".

وكان زيندر جزءًا من برنامج ساوبر في رياضة المحرّكات منذ 1987، حيث عمل مع شوماخر في بداية مسيرته عندما كان يتسابق في سباقات السيارات الرياضيّة قبل انتقاله إلى الفورمولا واحد.

في المقابل كان اللقاء الأوّل بين زيندر ورايكونن في 2000 عندما كان الفنلندي الشاب يتجهّز لموسمه الأوّل في الفورمولا واحد مع ساوبر في 2001، قبل أن يعود للارتباط برايكونن مجدّدًا لدى عودته إلى صفوف الحظيرة السويسريّة في 2019 بعد أن بات الفريق يُعرف الآن بألفا روميو ريسينغ.

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كما أدرك ماركوس إريكسون زميل لوكلير في موسم 2018 إمكانيّات الوافد الجديد آنذاك، ولم يكن متفاجئًا برؤية أدائه القويّة في مواجهة فيتيل في فيراري.

وقال إريكسون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان بوسعي إدراك أنّه سائقٌ مميّز منذ الوهلة الأولى، إنّه موهبة مميّزة".

وأضاف: "عندما رأيته ينضمّ إلى فيراري ويُواجه فيتيل، فقد علمت بأنّه سيكون تنافسيًا جدًا، لكن ربّما لم أعتقد بأنّه سيكون بتلك الجودة التي بدا عليها ضمن عامه الأوّل مع فيراري".

وأكمل: "لقد ساعدني بكلّ تأكيد على إظهار السائق الذي أنا عليه".

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