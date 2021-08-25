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مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

قال مدير أعمال الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر أن زوجة البارون الأحمر "حذفته من حياتها" بعد حادثة التزلج المؤسفة التي أدت إلى إصابة شوماخر الكبيرة أواخر 2013.

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

كشف ويلي ويبر، الذي نشر منذ فترة سيرته الذاتية ’وقود في الدم’، أن المرة الأخيرة التي رأى فيها زميله السابق وصديقه المقرّب كانت خلال الأسابيع التي سبقت بفترة قصيرة حادثة التزلج التي تعرض لها الألماني وأدت إلى إصابات دماغية طويلة الأمد.

وأكد ويبر أنه لم يره بعد ذلك مطلقاً، فقال: "حتى هذا اليوم، لا هاتف، لا رسالة، لا شيء، منذ ذلك اليوم المؤسف. أعلم الآن أنها قد حذفتني من حياتها"، في إشارة إلى كورينا زوجة بطل العالم سبع مرات.

وأكمل: "كيف أصبحتُ شخصاً غير مرغوب فيه بعد كل تلك السنوات؟ لماذا لا يُسمح لي بزيارة مايكل؟ لماذا تتم معاقبتي بهذه الطريقة؟".

وتابع مشيراً لما يعتقد أنه خطؤه، في تصريح لقناة "أر تي أل": "لقد ارتكبت خطأ".

واسترسل: "حينها، لم أسافر مباشرة لرؤيته في المستشفى. ومن ثم شاهدتُ كل تلك الجموع الغفيرة وكنتُ أفكر أنني لن أنتظر في الدور الآن".

واستطرد ويبر مؤكداً: "ذلك كان تصرفاً خاطئاً. كان يجب أن أسافر مباشرة".

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من جهة أخرى، أكد ويبر أن شوماخر هو "الابن الذي لم يحظَ به"، معترفاً أن ألم عدم القدرة على رؤيته لما يقارب الثماني سنوات، لا يُطاق.

حيث أجاب صاحب الـ 79 عاماً على سؤال إن كان يندم لعدم سفره مباشرة لمساعدة شوماخر: "نعم، ألف مرة".

واختتم: "لقد كنت في حال نفسية سيئة. لقد عانيتُ بشدة جراء ذلك".

مايكل شوماخر، فيراري

مايكل شوماخر، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

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