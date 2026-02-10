مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ينضم إلى فريق كاديلاك
يبدأ مارك هاينز تحديًا جديدًا مع كاديلاك بعد انفصاله عن هاميلتون.
مارك هينس، مدير أعمال لويس هاميلتون
الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي
عيّنت كاديلاك مارك هاينز في منصب مسؤول التسابق الرئيسي ضمن فريقها في الفورمولا 1.
فاز السائق السابق بصعوبة بلقب الفورمولا 3 البريطانية عام 1999 متفوقًا على لوتشيانو بورتي، بينما جاء بطل العالم المستقبلي جنسن باتون في المركز الثالث.
وجاء هذا النجاح مع فريق مانور الذي عمل معه لاحقًا في الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل، إلى جانب رئيس مانور طويل الأمد غرايم لاودون، الذي يشغل حاليًا منصب مدير فريق كاديلاك.
وأصبح هاينز ولاودون شريكين في الأعمال ويملكان معًا شركة "إيكوالز مانجمنت".
وبحسب بيان كاديلاك، فإن دور هاينز الجديد سيشمل "مواءمة تشكيلة السائقين ومجموعات الهندسة، وتبسيط العمليات، وتعزيز التعاون بين القسمين التقني والرياضي لتقديم بيئة فريق فعالة وتنافسية ومنضبطة".
وسيتولى البريطاني أيضًا إدارة برنامج سائقي كاديلاك، والذي يضم السائق الاحتياطي جو غوانيو، وهو بالمصادفة أحد أعضاء شركة "إيكوالز مانجمنت".
وتعقيبًا على ذلك علّق هاينز قائلًا: "بناء فريق جديد في الفورمولا 1 يمثل تحديًا نادرًا، وأنا متحمس للمساهمة في تشكيل الثقافة والعمليات ومعايير الأداء منذ البداية. لدينا تشكيلة قوية ومتنوعة من السائقين، وسينصب تركيزي على خلق الوضوح والانسجام والانضباط اللازمين لتمكين الجميع، السائقين والمهندسين على حد سواء، من تقديم أفضل ما لديهم".
من جهته، أضاف لاودون قائلًا: "مارك يجلب مزيجًا استثنائيًا من خبرة السباقات والفهم الاستراتيجي وإدارة الأفراد إلى الفريق. قدرته على ربط السائقين والمهندسين والإدارة ستكون حاسمة بينما نرسخ مكانتنا على شبكة الانطلاق. ومع دخولنا موسمنا الأول، فإن وجود شخصية بخبرة مارك لقيادة عملياتنا في السباقات يمثل مكسبًا كبيرًا لفريق كاديلاك في الفورمولا 1".
ويُعد هاينز أيضًا حليفًا طويل الأمد للويس هاميلتون، حيث ساعد في بناء شركة "بروجيكت 44" بين عامي 2015 و2021، ثم عاد للعمل معه كمدير في عام 2024. كما تفيد التقارير بأن هاينز وهاميلتون انفصلا قبل انتقال هاينز إلى كاديلاك.
