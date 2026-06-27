يمتد عقد ماكس فيرستابن الحالي مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028. ومع ذلك، يتضمن العقد بندًا خاصًا يسمح له بالرحيل قبل موسم 2027 إذا لم يكن ضمن أول مركزين في بطولة السائقين بحلول العطلة الصيفية.

وقبل انطلاق عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى، يحتل فيرستابن المركز السابع في ترتيب البطولة، متأخرًا بفارق 101 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي، و60 نقطة عن سائق فيراري لويس هاميلتون صاحب المركز الثاني. ولهذا السبب، جلبت ريد بُل حزمة تحديثات كبيرة إلى النمسا بهدف التخلص من الوزن الزائد في السيارة وإنهاء هذا التراجع في الأداء.

وتحدث فيرميولين إلى صحيفة De Telegraaf عن مستقبل فيرستابن، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بمرسيدس، كما ظهرت هذا الأسبوع تكهنات تربطه بمكلارين، قائلًا: "هدفنا هو مواصلة هذه الرحلة حتى نهايتها مع ريد بُل".

وأضاف: "روح ريد بُل تتماشى بشكل كبير مع روح فيرستابن. لكننا بحاجة إلى سيارة تتيح لنا المنافسة في المقدمة. كان هذا دائمًا مبدأنا الأساسي. ففي النهاية، ماكس لم يُولد للمنافسة في وسط الترتيب".

وتابع: "لا يزال لدينا الوقت للتركيز على أداء السيارة. هذا الأمر لا علاقة له بالبقاء مع الفريق أو الرحيل عنه. لدينا اتفاقات قائمة، ونحن ملتزمون بها. الولاء كان دائمًا أهم عنصر بالنسبة للطرفين".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، يجب أن تكون قادرًا على المنافسة على الفوز".