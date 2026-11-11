فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

مدير آودي: كامارا خاض "أحد أصعب السباقات"

خاض السائق البرازيلي ظهوره الأول في البطولة وسط ظروف قاسية على حلبة إنترلاغوس.

منشور: 11-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

رافائيل كامارا، فريق هاس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

خاض رافاييل كامارا ظهوره الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن منافسات جائزة ساو باولو الكبرى.

في ظل ظروف قاسية، واجه السائق البرازيلي تحدياً هائلاً، وهي نقطة سلّط عليها آلان ماكنيش، مدير فريق آودي، الضوء.

وعلى الرغم من المشاكل التي واجهها خلال التصفيات، تمكن كامارا من الانطلاق من المركز الـ13، مستفيداً من العقوبات التي فُرضت على شارل لوكلير ولويس هاميلتون وماكس فيرستابن.



لكن السائق لم يتمكن من تكرار الأداء الجيد نفسه خلال السباق، إذ واجه القادم من ريسيفي صعوبة كبيرة في إبقاء السيارة تحت السيطرة على المسار المبتل بشدة في إنترلاغوس.

وأمام الجماهير البرازيلية، وفي ظل الظروف الجوية الصعبة، عبر سائق هاس خط النهاية في المركز الـ20.

رافائيل كامارا، فريق هاس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وبعد انتهاء جائزة الجائزة الكبرى، تحدث آلان ماكنيش إلى وسائل الإعلام المتخصصة، ومن بينها النسخة البرازيلية من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وشارك وجهة نظره بشأن قرار الفريق الأمريكي تقديم موعد الظهور الأول للسائق.

وقال: "كنت أتابعه خلال السباق. لم أتمكن من مراقبته بالتفصيل، لأن تركيزي كان منصباً بصورة أكبر على فريقي، لكنني تمكنت من متابعة ما كان يفعله. أعتقد أنه خاض بالفعل قدراً لا بأس به من التجارب على متن سيارة فورمولا 1".

وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن إشراك سائق في السباقات خلال منتصف عطلة نهاية الأسبوع أمر صعب، كما أن خوض ظهوره الأول في جائزة بلاده الكبرى... ربما يبدو ذلك السيناريو المثالي للوهلة الأولى، لكن بصراحة، ربما كانت البحرين خياراً أفضل".

وتابع: "كان سباقاً فوضوياً، ولذلك كانت الظروف صعبة على جميع السائقين، سواء أصحاب الخبرة أو الناشئين. وفي حالة رافا، أتصور أن الهدف من وجهة نظره كان اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة على الحلبة".

وأردف: "أفترض أنه سيشارك في لاس فيغاس، رغم أنني لست متأكداً من ذلك. وإذا شارك، فسيكون قد خاض سباقاً بالفعل في أسوأ الظروف الممكنة. وبعبارة أخرى، بعد عطلة نهاية الأسبوع هذه، لم يتبق أمامه سوى القليل من التجارب التي لم يخضها بعد".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لويس هاميلتون يزور جهود الإغاثة في غزة عند معبر رفح الحدودي في مصر

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





فيرستابن حول صراعات فيراري: لن أضم أبداً سائقين كلٌ منهما "الرقم 1"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



5 دقيقة



فيرستابن حول صراعات فيراري: لن أضم أبداً سائقين كلٌ منهما "الرقم 1"





مدير آودي: كامارا خاض "أحد أصعب السباقات"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



15 دقيقة



مدير آودي: كامارا خاض "أحد أصعب السباقات"





ريفولا: "أبريليا لم تخسر بطولة العالم، بل ماركيز هو من فاز بها... أرفع له القبعة"



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة قطر الكبرى



26 دقيقة



ريفولا: "أبريليا لم تخسر بطولة العالم، بل ماركيز هو من فاز بها... أرفع له القبعة"





لويس هاميلتون يزور جهود الإغاثة في غزة عند معبر رفح الحدودي في مصر



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



47 دقيقة



لويس هاميلتون يزور جهود الإغاثة في غزة عند معبر رفح الحدودي في مصر

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك