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مدريد تُبدي اهتمامها باستضافة سباق فورمولا واحد في المستقبل

أبدت مدينة مدريد اهتمامها باستضافة بطولة العالم للفورمولا واحد في المستقبل، حيث تعتقد أنها قد "توفّر عرضًا رياضيًا وترفيهيًا رائعًا".

مدريد تُبدي اهتمامها باستضافة سباق فورمولا واحد في المستقبل

تُقيم الفورمولا واحد حاليًا جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كتالونيا على حدود مدينة برشلونة، وترتبط بعقد مع مروجيها حتى 2026.

لكنّ مدريد عبّرت الآن عن اهتمامها بالبطولة كمستضيف محتمل مستقبلي لجائزة كبرى، وذلك بعدما كتبت إلى ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد لتُبدي رغبتها باستضافة أحد سباقاتها.

وقد أرسل إنريكي لوبيز - وزير مفوّض لمجتمع مدريد - خطابًا إلى دومينيكالي في وقت سابق من هذا الأسبوع مُعبّرًا فيه عن التزام العاصمة الإسبانية بمشروع للجائزة الكبرى.

وكتب لوبيز قائلًا: "إنه لمن دواعي سروري أن أكتب لك بالنيابة عن حكومة مجتمع مدريد للتعبير عن اهتمامنا بتطوير مشروع جائزة كبرى للفورمولا واحد في مدريد".

وأضاف: "أعتقد بأن إقامة حدث سباق سيارات في مدريد، والذي يعد من بين الأكثر إثارة رياضيًا في وقتنا الحاضر، سيكون نجاحًا لكافة العاملين، الجهات والشركات المشاركة في تطوير الفورمولا واحد".

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وتابع: "باختصار، أودّ التأكيد على التزامنا بكم وبهذا المشروع، إلى جانب عزمنا على توقيع الاتفاقات اللازمة للترويج للسباق وتقديم عرض رياضي وترفيهي رائع. نحن مستعدون للعمل معك ومع فريقك لجلب الفورمولا واحد إلى مدريد".

جديرٌ بالذكر أن الفورمولا واحد تتمتع حاليًا بقفزة كبيرة في الاهتمام الذي تحظى به من أسواق ومدن محتملة جديدة. حيث من المقرر أن تضيف روزنامة العام القادم أحداثًا في جنوب أفريقيا، قطر ولاس فيغاس، لتصل البطولة إلى حد الـ 24 سباقًا المسموح به تحت اتفاقية كونكورد الحالية.

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