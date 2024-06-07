مدراء فرق الفومرولا 1 يعقدون اجتماعًا في ظلّ القلق إزاء قوانين 2026

بعد يوم واحد فقط من نشر "فيا" رسومات حاسوبيّة وخططًا تفصيلية حول ثورة السيارات القادمة اعتبارًا من عام 2026، ظهرت مخاوف بشأن بعض الأفكار التي يتم تنفيذها.

فمع كشف اجتماع رقمي للجنة الاستشارية الفنية التابعة لـ "فيا" عن بعض القضايا المطروحة يوم الخميس، كشفت مصادر عن أن مدراء الفرق طلبوا أن يكون موضوع 2026 محوريًا للاجتماع الذي سيعقد في مونتريال صباح السبت.

وسيشكل هذا جزءًا من اجتماع شبه منتظم يُعقد مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي وغيره من كبار أصحاب المصالح لمناقشة أحدث القضايا في الفورمولا 1.

لكنّ ما يثير القلق حاليًا هو حقيقة أن بعض الفرق تشعر أن "فيا" قد واصلت العمل بجوانب من القوانين لا يعتقدون بأنّها ستُوفّر الغرض منها.

ويتضمن ذلك مفهوم الانسيابيّة الهوائية الشامل، حيث اقترحت بعض الفرق أن السيارات الجديدة يمكن أن تكون بطيئة بشكل خاص لأنها ستفتقر إلى الارتكازيّة وكثيرًا ما تنفد طاقة البطارية.

كما أنّ هناك عنصرًا آخر ترغب الفرق في الخوض فيه وهو خطط خفض الوزن، مع فكرة عامة تتمثل في أن تكون السيارات أخف بمقدار 30 كيلوغرامًا من النسخ الحالية على الرغم من الزيادة الإجمالية المحتملة في حجم البطاريات.

إذ أنّ هناك مخاوف من أن الفرق ستجد شبه استحالة في الاقتراب من ذلك، وسينتهي الأمر بإنفاق مبلغ هائل من المال في محاولة تحقيق مكاسب هامشية.

وتريد الفرق أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول خطط الأنظمة الانسيابيّة النشطة، حيث قالت "فيا" أنّها تعتزم تقديم نظام مزدوج الحالة - مع أجنحة في وضع Z للحصول على ارتكازيّة عالية ووضع X منخفض السحب للخطوط المستقيمة.

المواعيد النهائية لـ "فيا"

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: "فيا"

على الرغم من أن المخاوف بشأن حالة القوانين كانت تتزايد منذ فترة، إلا أن نشر "فيا" لخططها هذا الأسبوع هو الذي دفع هذه المسألة لتكون تحت دائرة الضوء.

إذ أظهر تحرّك "فيا" للفرق أنه تم اتخاذ الكثير من القرارات بشأن عام 2026، وشددت على أنه لا يوجد أي تراجع عن خطط إنهاء الأمور بحلول نهاية هذا الشهر قبل أن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا لإجراء تغييرات.

وبموجب اللوائح الرياضيّة الدوليّة الخاصة بـ "فيا"، فإن أي تغيير تنظيمي تعتبر "فيا" أنّه "من المرجح أن يكون له تأثير كبير على التصميم الفني للسيارة و/أو توازن الأداء بين السيارات" يجب نشره في 30 يونيو. قبل عام ونصف من دخوله حيز التنفيذ.

أمّا بعد تلك الفترة، تتطلب المراجعات دعمًا من المتنافسين - الأمر الذي قد يكون مزعجًا لأنه من المفهوم أن ليس كل الفرق على نفس الصفحة حول ما يجب القيام به.

إذ هناك بعض الفرق التي ترغب في تأجيل نشر القوانين حتى أكتوبر، لمنح "فيا" مزيدًا من الوقت لضبطها - وهو أمر منطقي لأنه لا يُسمح للفرق بالعمل على العناصر الانسيابيّة الهوائيّة للسيارات بشكل صحيح حتى يناير من العام القادم على أية حال.

وتنص المادة 18.2.4 من اللوائح الرياضيّة الدوليّة على أن فترة إشعار أقصر لنشر القوانين من الموعد النهائي في 30 يونيو لا يمكن تحقيقها إلا بموافقة الفرق بالإجماع - وهو أمر لا يبدو أنه وارد.

ومع ذلك، أشار أحد المصادر إلى أنّ "فيا" لا تزال لديها الفرصة بموجب 18.2.4 للعمل بدعم من أغلبية الفرق فقط في حال السعي لإصدار القوانين في أكتوبر إذا شعرت أن هناك أسباب مبررة للقيام بذلك.

وتنص القوانين على ما يلي: "في الظروف الاستثنائية، وإذا رأت فيا أن التغيير المعني ضروري للحفاظ على البطولة أو الكأس أو التحدي أو السلسلة المعنية، فإن موافقة أغلبية المتنافسين بشكل صحيح ستكون كافية".

وكان عرض "فيا" أمسٍ الخميس قد أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التصديق على القوانين من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات في 28 يونيو.